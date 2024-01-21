Намазка из тунца, огурцов и сливочного сыра: вкуснейшая закуска за 15 минут

Намазка с тунцом обладает богатым вкусом и приятной текстурой, которая наверняка понравится всем любителям морепродуктов. Подавайте ее на тостах или свежем хлебе.

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Намазка из тунца с яйцами, огурцом и сливочным сыром — это отличный вариант для быстрого и питательного завтрака или легкого перекуса. Эта намазка прекрасно сочетается с хрустящим тостом или свежим хлебом, сообщает "Смачно 24".

Ингредиенты:

консервированный тунец в собственном соку — 1 банка;

вареные яйца — 2 штуки;

свежий огурец — 1 штука;

сливочный сыр — 100 г;

лимонный сок — 1 столовая ложка;

зелень (укроп, петрушка) — по вкусу;

соль и черный молотый перец — по вкусу.

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Приготовление:

Шаг 1. Откройте банку с тунцом и слейте лишнюю жидкость. Используйте вилку, чтобы размять тунец до состояния крупных хлопьев.

Шаг 2. Огурец нарежьте мелкими кубиками. Вареные яйца мелко нарежьте или измельчите с помощью терки.

Шаг 3. В глубокой миске смешайте тунец, нарезанные яйца и огурец.

Шаг 4. Добавьте сливочный сыр и лимонный сок. Тщательно перемешайте все ингредиенты до получения однородной массы.

Шаг 5. По вкусу добавьте соль, перец и мелко нарезанную зелень.

Шаг 6. Перемешайте еще раз и поставьте намазку в холодильник на 30 минут, чтобы она немного остыла и усилилась вкусом.

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