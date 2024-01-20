Домашние батончики "Сникерс" без выпечки и сахара: идеальный перекус для сладкоежек

Батончики а-ля Snickers по этому рецепту станут идеальным выбором для перекуса на ходу или в офисе. Попробуйте и наслаждайтесь каждым кусочком этого здорового десерта!

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Домашние батончики по вкусу не уступают популярным сладостям Snickers. Вам больше не придется выбирать между вкусом и здоровьем с этими домашними батончиками, потому что готовятся они без сахара и консервантов. Вам нужно только взять качественные продукты, и в первую очередь — настоящий черный шоколад. Рецептом вкусных и полезных батончиков поделился сайт Shuba.

Эти батончики не только восхитительны на вкус, но и полны питательных веществ, в них много магния и цинка — очень важных микроэлементов для здоровья организма. Это идеальный выбор для тех, кто ищет здоровую альтернативу обычным сладостям!

Ингредиенты

финики – 200 г;

хлопья овсяные – 100 г;

соль – по вкусу;

арахис – 70 г;

арахисовое масло – 75 г;

черный шоколад – 100 г;

ванильный экстракт – 0.5 ч. л.

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Приготовление

Шаг 1

Замочите финики в теплой воде на 15-30 минут. После слейте воду в стакан, она еще пригодится. Измельчите финики ножом или в блендере, добавьте арахисовое масло, ванильный экстракт и соль. Если масса слишком густая и плохо перемешивается добавьте немного воды, которая осталась после замачивания фиников.

Шаг 2

Прямоугольную форму застелите пергаментом или пищевой пленкой. Отделите четвертую часть финиковой массы, смешайте с молотыми овсяными хлопьями и распределите равномерно в форме пластом толщиной 1 см.

Шаг 3

На этот слой насыпьте половину жареного арахиса, выложите оставшуюся финиковую массу, сверху посыпьте оставшимся арахисом. Накройте будущие батончики пленкой, хорошо прижмите и разровняйте. Поставьте в морозилку на полтора часа.

Шаг 4

Приготовьте глазурь, растопив шоколад на водяной бане.

Шаг 5

Разрежьте замороженную массу на батончики, окуните каждый в шоколад и выложите на решетку. Поставьте решетку с готовыми батончиками в прохладное место или в холодильник, чтобы шоколад застыл.

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