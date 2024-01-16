Галушки с курицей, грибами и луком: рецепт настоящего украинского блюда
Галушки можно подавать со сметаной или с любимым соусом. Также при подаче их лучше посыпать рубленой зеленью.
Галу́шки — украинское национальное блюдо, представляющее собой отваренные в кипящей воде кусочки теста. Галушки подают как отдельное блюдо или варят суп с галушками, делая их как из теста, так и с начинкой. Больше всего своими галушками славится Полтава, где даже есть памятник этому блюду. Сегодня мы расскажем, как приготовить галушки с курицей, грибами и луком по рецепту из блога "Кулинария".
Галушки с курицей, грибами и луком
Ингредиенты:
- филе куриное – 300 гр;
- кефир – 150 мл;
- мука – 300 гр;
- яйца – 1 шт;
- сода – 1/3 ч. л;
- соль в тесто – 1/2 ч. л;
- шампиньоны – 250 гр;
- лук – 120 гр;
- масло растительное – 3 ст. л;
- чеснок – 2 зубчика;
- молотый перец, соль, зелень.
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Способ приготовления:
Отварить филе в подсоленной воде. Можно брать филе из бедра, с галушками оно вкуснее, чем грудинка.
В глубокой миске смешать теплый кефир, соль, яйцо, муку и соду. Тесто не должно быть слишком плотным. Просеянную муку нужно подсыпать порциями и регулировать ее количество. Оставить готовое тесто отдохнуть на 10-15 минут под крышкой.
На сковороде обжарить нарезанный соломкой лук и грибы. Затем высыпать туда же порезанное филе, посолить, поперчить.
Тесто раскатать в жгут, порезать кусочками и сформировать галушки любой формы. Варить их в подсоленной кипящей воде до готовности.
Высыпаем горячие галушки в сковороду с курицей и грибами. Перемешать и прогреть на минимальном огне 4-5 минут.
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