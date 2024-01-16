Рыбные тефтели: рецепт полезного и сытного блюда
Лучше всего для котлет подойдет филе минтая. Однако для их приготовления можно брать и любую другую рыбу без косточек.
Если хочется чего-то нового из рыбы, рекомендуем приготовить для всей семьи рыбные тефтели. Они получаются настолько вкусными, что их с аппетитом съедят даже дети. Что нужно для этого блюда, рассказали в блоге "Кулинария".
Рыбные тефтели
Ингредиенты:
- филе минтая – 500 гр;
- лук – 120 гр;
- морковь – 130 гр;
- томатная паста – 45 гр;
- масло – 15 гр;
- овсяные хлопья – 2 ст. л;
- подсолнечное масло – 20 гр;
- мука для панировки;
- горячая вода;
- соль, перец горошек, лавровый лист;
- чеснок – 2-3 зубчика.
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Способ приготовления:
Лук почистить, порезать мелко. Морковь натереть на крупной терке. На подсолнечном масле обжарить лук две минуты, затем добавить морковь и жарить до мягкости. Все посолить, добавить томатную пасту, 100 мл. горячей воды, все перемешать и тушить около трех минут.
Переложить готовые овощи в форму для запекания. Разровнять их по всей площади дна.
В чашу блендера сложить филе, овсяные хлопья, масло, посолить и перебить все в однородную массу.
Сформировать тефтели, обвалять их в муке, выложить в форму. Залить все горячей водой, но чтобы не полностью покрыть тефтели, добавить лавровый лист, перец горошком и несколько разрезанных пополам зубчиков чеснока.
Отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов, на 40 минут.
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