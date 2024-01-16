Рыбные тефтели: рецепт полезного и сытного блюда

Лучше всего для котлет подойдет филе минтая. Однако для их приготовления можно брать и любую другую рыбу без косточек.

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Если хочется чего-то нового из рыбы, рекомендуем приготовить для всей семьи рыбные тефтели. Они получаются настолько вкусными, что их с аппетитом съедят даже дети. Что нужно для этого блюда, рассказали в блоге "Кулинария".

Рыбные тефтели

Ингредиенты:

филе минтая – 500 гр;

лук – 120 гр;

морковь – 130 гр;

томатная паста – 45 гр;

масло – 15 гр;

овсяные хлопья – 2 ст. л;

подсолнечное масло – 20 гр;

мука для панировки;

горячая вода;

соль, перец горошек, лавровый лист;

чеснок – 2-3 зубчика.

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Способ приготовления:

Лук почистить, порезать мелко. Морковь натереть на крупной терке. На подсолнечном масле обжарить лук две минуты, затем добавить морковь и жарить до мягкости. Все посолить, добавить томатную пасту, 100 мл. горячей воды, все перемешать и тушить около трех минут.

Переложить готовые овощи в форму для запекания. Разровнять их по всей площади дна.

В чашу блендера сложить филе, овсяные хлопья, масло, посолить и перебить все в однородную массу.

Сформировать тефтели, обвалять их в муке, выложить в форму. Залить все горячей водой, но чтобы не полностью покрыть тефтели, добавить лавровый лист, перец горошком и несколько разрезанных пополам зубчиков чеснока.

Отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов, на 40 минут.

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