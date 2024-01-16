3 самые частые ошибки, которые вы совершаете при стирке и сушке вещей

Теоретически стирка должна быть одним из самых простых домашних дел — конечно, после того, как вы расшифровали все эти символы на этикетках. Но несмотря на это люди умудряются совершать грубейшие ошибки.

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Казалось бы, просто рассортируйте, постирайте с любимым средством для стирки и высушите. Но на практике все может пойти совсем не так, а иногда и вовсе сложно понять, что произошло. Лучший способ избежать ошибок — это знать риски. Эксперты рассказали о самых больших ошибках при стирке, сушке и сортировке белья. Об этом пишет The Spruse

Вы используете неправильные пятновыводители

Фото: Freepik

По словам Джонатона Реклза, одной из главных ошибок является использование некоторых бытовых чистящих средств в качестве пятновыводителей. Сюда входят как газированные напитки, так и всеми любимый уксус.

"Газировка не помогает бороться с пятнами", — говорит Реклс. "На самом деле сахар в газировке принесет больше вреда, чем пользы. Это может привести к потере цвета ткани в процессе стирки из-за окисления".

Это также относится и к белому уксусу, который, по словам эксперта, также может вытягивать цвет и, что еще хуже, разъедать определенные ткани.

Как это исправить:

Хотя Реклс советует отказаться от белого уксуса и газированной воды, в вашем арсенале есть и другое секретное оружие для стирки, о котором вы, возможно, упускаете из виду — это винный камень.

Винный камень отлично подходит для удаления пятен, но только для белых тканей. В сочетании с лимонным соком, винный камень снижает pH жидкости и одновременно превращается в пасту для борьбы с пятнами.

Как и в случае с любым новым продуктом, который вы вводите в цикл стирки, сделайте тестовый участок и, еще раз, всегда внимательно прочитайте этикетки.

Неправильно сушите вещи

Фото: Freepik

Каждому, у кого есть сушилка, случалось вытаскивать одежду и чувствовать разочарование из-за того, что она выглядит не так, как раньше. Реклс говорит, что зачастую это связано с несколькими наиболее распространенными ошибками при использовании сушилки:

сушка при слишком высокой температуре;

слишком долгая сушка;

сушка не до конца чистой одежды

Как это исправить:

Этикетки для стирки существуют не просто так и с ними важно ознакомиться, потому что сушильная машина не является универсальной.

По его словам, на этикетках по уходу можно найти девять типов универсальных символов сушки, и они предназначены не только для галочки. Если вы не хотите столкнуться с усадкой, выцветанием или деформацией одежды, обязательно обратите на них внимание.

Вы стираете вещи слишком часто

Фото: Freepik

Если вы стираете определенную вещь, надев ее всего один раз, это может привести к ненужному износу.

"Например слишком частая стирка джинсов приведет к более быстрому износу ткани", — говорит он, прежде чем отметить, что джинсы или деним нужно стирать только один раз на каждые десять ношений, если не больше. Это позволит сохранить форму, цвет, текстуру и общее качество джинсовой ткани.

Как это исправить:

Ответ здесь не в том, чтобы стирать все время от времени, ведь недостаточная стирка тоже может быть проблемой. Регулярно нужно стирать нижнее белье, спортивную одежду и леггинсы.

Но, прежде чем бросить одежду в стирку, оцените ее. Если вещи сделаны из более прочной ткани и не кажутся заметно грязными, вонючими или деформированными, носите их, пока не придет время постирать.

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