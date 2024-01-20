Забудьте все, что вы знали о котлетах! Этот рецепт перевернет ваше сознание

Это не обычные котлеты из фарша — филе для них нарезается мелкими кусочками. Попробовав эти котлеты вы уже не захотите готовить по другому рецепту!

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Готовим сегодня что-то особенное, но простое — рубленые котлеты из куриного филе. Это не обычные котлеты из фарша, филе для них нарезается мелкими кусочками. Главный секрет этого блюда – зеленый лук и грибная зажарка, благодаря чему они получаются очень сочными и ароматными. Рецептом рубленых котлет поделился сайт "Файні рецепти"

Вы можете вместо грибов добавить разные овощи или много разной зелени – так тоже будет очень вкусно! Муку в рецепте можно заменить размоченным белым хлебом или овсяными хлопьями.

Ингредиенты:

куриное филе – 600 г;

репчатый лук – 1 шт.;

шампиньоны – 300 г;

зеленый лук – пучок;

сливочное масло – 1 ст. л.;

яйцо – 1 шт.;

мука – 2 ст. л.;

растительное масло – 6 ст. л.;

соль – по вкусу;

черный перец – по вкусу.

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Приготовление

Шаг 1

Нарежьте филе, репчатый лук и грибы на мелкие кусочки.

Шаг 2

Мелко порубите зеленый лук.

Шаг 3

На среднем огне разогрейте сливочное масло в сковороде. Поджарьте репчатый лук, добавьте шампиньоны, посолите и тушите около 10 минут. Затем остудите.

Шаг 4

Смешайте курицу, яйцо, зеленый лук и зажарку. Посолите и поперчите.

Шаг 5

Добавьте муку и хорошо перемешайте. Дайте фаршу постоять минут 10.

Шаг 6

На среднем огне разогрейте растительное масло в сковороде. Сформируйте котлеты и обжарьте их под крышкой примерно по 7-8 минут с каждой стороны.

Шаг 7

Подавайте котлеты с картофельным пюре, кашей, овощным салатом или соусами, которые вы любите.

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