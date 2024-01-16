"Отобрали объяснения": Нацполиция отпустила звезду "X-Фактора", задержанного за "странное поведение"

Киевские полицейские смогли поговорить с Мацевком, которого задержали в Ивано-Франковске. Задержанный так и не объяснил, почему два года избегал правоохранителей.

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16 января звезда "Х-фактора" Андрей Мацевко покинул участок в Ивано-Франковске, в котором он находился после задержания 7 января. С мужчиной провели непродолжительную беседу и отпустили. О решении правоохранителей рассказали пресс-секретарь патрульной полиции Ивано-Франковской области Кристина Мриглид и представитель ГУ Национальной полиции Ивано-Франковской области Андрей Яцкив в комментарии порталу zahid.net.

Патрульная полиция, задержав Мацевко, передала его в руки работникам Нацполиции, пояснила Мриглид. После этого должны были состояться определенные мероприятия, чтобы выяснить все обстоятельства ситуации.

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От Яцкива журналисты узнали, что произошло со звездой "Х-фактора" в отделении. Сначала с ним пообщались следователи уголовного розыска — "отобрали объяснения". После этого полученные материалы прислали правоохранителям из Киева. Далее состоялся телефонный разговор: киевские следователи поговорили с задержанным. В итоге мужчина оказался на свободе.

"Оперативники уголовного розыска отобрали у него объяснения, материалы направили киевским коллегам, которые проводят дальнейшее досудебное расследование. Киевские полицейские с ним связались в присутствии наших полицейских. Его отпустили", — процитировали журналисты представителя Нацполиции.

На портале отмечают, что Яцкив не отметил, почему задержанный избегал общения с правоохранителями. Также не рассказал, какие именно вопросы интересовали следователей.

На странице Facebook ГУ Нацполиции в Ивано-Франковской области и на странице патрульной полиции региона нет объяснений относительно инцидента с Андреем Мацевко. На странице Instagram фигуранта также ничего не рассказывается — последнее описание опубликовано 154 недели назад. На портале МВД в списке разыскиваемых лиц его фамилии на сегодня нет.

Арест Андрея Мацевко — детали

Об аресте Мацевка стало известно 8 января. Согласно сообщениям ивано-франковского издания "Галка", 7 января 37-летнего мужчину на улице заметили патрульные полицейские. Правоохранителям его поведение показалось "странным", поэтому они его задержали. После проверки по базам данных выяснилось, что с 2021 года он находится в розыске: подозревается в попытке использовать поддельное пенсионное удостоверение в киевском метро.

Ранее медиа писали о еще одном деле, которое касается Андрея. В частности, в 2015 году его заподозрили в попытке насилия над 14-летним мальчиком. О каком-то судебном решении или продолжении дела правоохранители не сообщали.

Андрей Мацевко — житель Ивано-Франковска, который в 2011 году участвовал в шоу кастинга на шоу "Х-фактор". Во время выступления он исполнил песню "Смерека" и судьи не дали ему возможность перейти на следующий этап отбора. Между тем в сети можно увидеть реакцию украинцев на его выступление — есть видео, которые имеют три миллиона просмотров.

Напоминаем, в январе 2024 года Фокус писал о группе звезд украинского шоу-бизнеса, которые изменили свое творчество во время войны.