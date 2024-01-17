17 января 2024 года: Антонов день - что сегодня нельзя делать

Сегодня не нужно касаться острых предметов. Теплая погода в этот день — к сильным морозам.

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Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь чтит память святого Антония. В народе этот праздник называют днем Антония-зимника или Антонины-половины, потому что считалось, что половина зимы уже позади.

Что нельзя делать 17 января:

готовить и употреблять в пищу бобовые — могут быть проблемы со здоровьем;

выполнять тяжелую физическую работу;

вышивать, шить, вязать;

касаться острых предметов.

Народные приметы и поверья:

теплая погода — к сильным морозам;

оттепель — к ранней весне;

если солнце появилось в полдень — весна скоро придет, а если весь день идет снег, ждите поздней весны;

ночью облачно – к хорошему урожаю зерновых;

луна с круглыми рогами – к ясной погоде;

тихий и ясный день – к затяжным морозам.

День ангела празднуют:

Антоний, Антонина, Ахила, Виктор, Георгий, Иван, Мартирий, Павел, Феодосий.

Родились сегодня:

1899 год — Аль Капоне (Альфонсе Габриэль Капоне; ум. 1947), американский мафиози, глава крупной чикагской банды;

1942 год — Мухаммед Али (при рожд. Кассиус Марселлус Клей-младший; ум. 2016), американский боксер, олимпийский чемпион (1960), абсолютный чемпион мира в тяжелом весе;

1962 год — Джим Керри, канадо-американский актер, комик, сценарист, продюсер, лауреат "Золотого глобуса";

1964 год — Мишель Обама, первая леди США в 2009—2017, супруга Барака Обамы;

1987 год — Александр Усик, украинский боксер-профессионал, олимпийский чемпион (2012), чемпион мира и Европы.

А также в этот день:

1912 год — британский путешественник Роберт Скотт достиг Южного полюса спустя месяц после того, как там побывала экспедиция норвежского исследователя Руаля Амундсена;

1917 год — США покупают у Дании Виргинские острова за 25 млн $;

1920 год — В США вступил в силу сухой закон.