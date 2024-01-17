17 января 2024 года: Антонов день - что сегодня нельзя делать
Сегодня не нужно касаться острых предметов. Теплая погода в этот день — к сильным морозам.
Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь чтит память святого Антония. В народе этот праздник называют днем Антония-зимника или Антонины-половины, потому что считалось, что половина зимы уже позади.
Что нельзя делать 17 января:
- готовить и употреблять в пищу бобовые — могут быть проблемы со здоровьем;
- выполнять тяжелую физическую работу;
- вышивать, шить, вязать;
- касаться острых предметов.
Народные приметы и поверья:
- теплая погода — к сильным морозам;
- оттепель — к ранней весне;
- если солнце появилось в полдень — весна скоро придет, а если весь день идет снег, ждите поздней весны;
- ночью облачно – к хорошему урожаю зерновых;
- луна с круглыми рогами – к ясной погоде;
- тихий и ясный день – к затяжным морозам.
День ангела празднуют:
Антоний, Антонина, Ахила, Виктор, Георгий, Иван, Мартирий, Павел, Феодосий.
Родились сегодня:
1899 год — Аль Капоне (Альфонсе Габриэль Капоне; ум. 1947), американский мафиози, глава крупной чикагской банды;
1942 год — Мухаммед Али (при рожд. Кассиус Марселлус Клей-младший; ум. 2016), американский боксер, олимпийский чемпион (1960), абсолютный чемпион мира в тяжелом весе;
1962 год — Джим Керри, канадо-американский актер, комик, сценарист, продюсер, лауреат "Золотого глобуса";
1964 год — Мишель Обама, первая леди США в 2009—2017, супруга Барака Обамы;
1987 год — Александр Усик, украинский боксер-профессионал, олимпийский чемпион (2012), чемпион мира и Европы.
А также в этот день:
1912 год — британский путешественник Роберт Скотт достиг Южного полюса спустя месяц после того, как там побывала экспедиция норвежского исследователя Руаля Амундсена;
1917 год — США покупают у Дании Виргинские острова за 25 млн $;
1920 год — В США вступил в силу сухой закон.