Вкусно, быстро и полезно: салат с тунцом и рисом
Тунец делает даже самое простое сочетание ингредиентов более интересным. При этом блюда не становятся сложнее и не дорожают существенно.
Украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко делится рецептом полезного салата с тунцом и рисом.
ИНГРЕДИЕНТЫ:
- 100-150 г отварного риса (30-40 г сухого);
- 90 г консервированного тунца (1 банка);
- 2 листа нори;
- 2 томата.
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Для начала отвариваем 30-40 г риса: промываем его несколько раз, перекладываем в сотейник, заливаем водой в пропорции 1:2 и солим. Варим 5 минут после закипания, выключаем огонь и оставляем довариваться под крышкой еще на 15 минут.
Листья нори нарезаем на полоски и смешиваем в миске с 90 г тунца. Если у нас тунец большими кусками, нужно немного размять его или нарезать. После этого 2 томата нарезаем кубиком.
В салатную миску перекладываем готовый рис, добавляем тунец и томаты. Легенько все мешаем и подаем к столу.
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