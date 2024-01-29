Слоеные пирожки с ветчиной, сыром и помидорами: простой рецепт очень вкусной закуски
Пирожки из слоеного теста идеально подходят для пикников и перекусов на работе. Сочетание ветчины, сыра и помидоров вкупе со слоеным тестом обеспечит удовольствие от каждого укуса.
Ароматные слоеные пирожки с ветчиной, сыром и помидорами — это отличное блюдо для быстрого перекуса или уютного семейного ужина. Они легко готовятся и обязательно понравятся всем любителям вкусной и сытной выпечки, пишет Smak.
Ингредиенты:
- готовое слоеное тесто — 500 г;
- ветчина — 200 г;
- твердый сыр — 150 г;
- помидоры — 2 штуки;
- яйцо куриное (для смазывания) — 1 штука;
- орегано или другие травы — по вкусу;
- соль, перец — по вкусу.
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Приготовление:
Шаг 1. Разморозьте слоеное тесто в соответствии с инструкцией на упаковке.
Шаг 2. Нарежьте ветчину и помидоры тонкими ломтиками, сыр нарежьте на тонкие пластины или натрите на крупной терке.
Шаг 3. Раскатайте тесто и нарежьте на прямоугольники или квадраты.
Шаг 4. На каждый кусочек теста выложите ветчину, помидоры и сыр. Посыпьте специями, солью и перцем по вкусу.
Шаг 5. Аккуратно сверните тесто с начинкой, чтобы получились пирожки.
Шаг 6. Взбейте яйцо и смажьте им пирожки.
Шаг 7. Выложите пирожки на противень, застеленный пергаментной бумагой.
Шаг 8. Выпекайте в предварительно разогретой до 200°C духовке в течение 15-20 минут до золотистого цвета.
Подавайте готовые слоеные пирожки с ветчиной, сыром и помидорами горячими. Они станут отличным дополнением к вашему обеду или ужину.
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