Нежная выпечка: рецепт тыквенных кексов
Тыква делает выпечку более нежной, сочной и еще более вкусной. Она яркая, полезная и универсальная.
Украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко рассказывает, как приготовить вкусную выпечку с тыквенным привкусом.
ИНГРЕДИЕНТЫ:
- 400 г тыквы;
- 3 яйца;
- 100 г сахара;
- щепотка соли;
- 250 г манки;
- 100 г сливочного масла;
- 100 г сметаны;
- 10 г разрыхлителя;
- 20 г масла (для смазывания формы);
- 1-2 ст. л. манки (для подготовки формы).
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Для начала 400 г тыквы промываем, чистим от кожуры и натираем на мелкую терку.
Взбиваем 3 яйца с сахаром до белого цвета в отдельной миске, добавив после этого 100 г размягченного сливочного масла и хорошо перемешав. Постепенно добавляем 250 г манки, 10 г разрыхлителя, щепотку соли и 100 г сметаны. Тщательно вымешиваем тесто.
Включаем духовку разогреваться до 180 градусов. Добавляем в тесто натертую тыкву и еще раз все хорошо мешаем. Форму для кекса смазываем 20 г сливочного масла и присыпаем 1-2 ст. л. манки. Распределяем манку равномерным слоем по дну и бокам формы, а излишек высыпаем.
Выкладываем тесто в форму и выпекаем кекс 45 минут при температуре 180 градусов до красивой румяной корочки. Готовность можно проверить с помощью деревянной шпажки: если она сухая и без кусочков сырого теста — блюдо готово.
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