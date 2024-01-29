Запеченное филе индейки с апельсинами: рецепт праздничного блюда
Запеченное филе индейки с апельсинами отлично сочетается с легкими овощными гарнирами или салатами.
Запеченное филе индейки с апельсинами — это изысканное и легкое блюдо, которое прекрасно подходит для праздничного стола. Сочетание нежного мяса индейки с кисло-сладким вкусом апельсинов создает уникальное гастрономическое удовольствие, сообщают Факты.
Ингредиенты:
- филе индейки — 800 г;
- апельсины — 2 штуки;
- мед — 2 столовые ложки;
- горчица — 1 столовая ложка;
- соевый соус — 2 столовые ложки;
- чеснок — 2 зубчика;
- розмарин — по вкусу;
- оливковое масло — 2 столовые ложки;
- соль, перец — по вкусу.
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Приготовление:
Шаг 1. Предварительно разогрейте духовку до 180°C. Филе индейки промойте, обсушите и натрите солью и перцем.
Шаг 2. В миске смешайте мед, горчицу, соевый соус, измельченный чеснок и оливковое масло.
Шаг 3. Апельсины нарежьте кружочками. В форму для запекания выложите слой апельсинов, сверху положите филе индейки.
Шаг 4. Смажьте филе приготовленным соусом. Добавьте сверху веточки розмарина.
Шаг 5. Запекайте индейку в духовке около 40-50 минут до золотистой корочки. Периодически поливайте мясо выделившимся соком.
Шаг 6. Готовое блюдо можно украсить свежей зеленью и подать на стол.
Это блюдо не только порадует вас своим великолепным вкусом, но и станет украшением любого праздничного застолья.
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