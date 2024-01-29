Минтай в сливках под овощами: очень вкусный и полезный ужин
Минтай с овощами обязательно понравится всем, кто любит рыбу и ищет вкусные, но простые в приготовлении рецепты.
Минтай в сливках под овощами — это нежное и ароматное блюдо, которое превосходно подходит как для повседневного обеда, так и для праздничного ужина. Благодаря сочетанию рыбы с овощами и сливочным соусом, это блюдо становится особенно вкусным и сытным, пишет Рinterest.
Ингредиенты:
- филе минтая — 500 г;
- сливки 20-30% жирности — 200 мл;
- морковь — 1 штука;
- лук репчатый — 1 штука;
- помидоры — 2 штуки;
- сыр твердых сортов — 100 г;
- чеснок — 2 зубчика;
- масло оливковое — для жарки;
- соль, черный молотый перец — по вкусу;
- зелень (укроп, петрушка) — для украшения.
Читайте также:
Тушеный хек с овощами: простой рецепт на каждый день
Рыба, запеченная с картофелем: рецепт легкого и очень вкусного ужина
Вкусный ужин за полчаса: филе минтая в лаваше с соусом
Приготовление:
Шаг 1. Филе минтая нарежьте на порционные куски, посолите и поперчите.
Шаг 2. На сковороде с оливковым маслом обжарьте минтай с обеих сторон до золотистой корочки. Переложите рыбу в форму для запекания.
Шаг 3. Морковь и лук нарежьте тонкими полукольцами и обжарьте на той же сковороде до мягкости.
Шаг 4. Помидоры нарежьте кружочками и выложите сверху на рыбу.
Шаг 5. Затем распределите обжаренные морковь и лук.
Шаг 6. В сливки добавьте измельченный чеснок, соль и перец по вкусу, залейте этой смесью рыбу с овощами.
Шаг 7. Сверху посыпьте тертым сыром.
Шаг 8. Запекайте в предварительно разогретой до 180°C духовке около 20-25 минут.
Перед подачей украсьте блюдо свежей зеленью. Минтай в сливках под овощами подается горячим и отлично сочетается с картофельным пюре или рисом.
Читайте также:
Как вкусно приготовить минтай с овощами
Рецепт рыбных котлет с секретным ингредиентом
Салат с куриной печенью, грибами, маслинами и болгарским перцем