Минтай в сливках под овощами: очень вкусный и полезный ужин

Минтай с овощами обязательно понравится всем, кто любит рыбу и ищет вкусные, но простые в приготовлении рецепты.

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Минтай в сливках под овощами — это нежное и ароматное блюдо, которое превосходно подходит как для повседневного обеда, так и для праздничного ужина. Благодаря сочетанию рыбы с овощами и сливочным соусом, это блюдо становится особенно вкусным и сытным, пишет Рinterest.

Ингредиенты:

филе минтая — 500 г;

сливки 20-30% жирности — 200 мл;

морковь — 1 штука;

лук репчатый — 1 штука;

помидоры — 2 штуки;

сыр твердых сортов — 100 г;

чеснок — 2 зубчика;

масло оливковое — для жарки;

соль, черный молотый перец — по вкусу;

зелень (укроп, петрушка) — для украшения.

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Приготовление:

Шаг 1. Филе минтая нарежьте на порционные куски, посолите и поперчите.

Шаг 2. На сковороде с оливковым маслом обжарьте минтай с обеих сторон до золотистой корочки. Переложите рыбу в форму для запекания.

Шаг 3. Морковь и лук нарежьте тонкими полукольцами и обжарьте на той же сковороде до мягкости.

Шаг 4. Помидоры нарежьте кружочками и выложите сверху на рыбу.

Шаг 5. Затем распределите обжаренные морковь и лук.

Шаг 6. В сливки добавьте измельченный чеснок, соль и перец по вкусу, залейте этой смесью рыбу с овощами.

Шаг 7. Сверху посыпьте тертым сыром.

Шаг 8. Запекайте в предварительно разогретой до 180°C духовке около 20-25 минут.

Перед подачей украсьте блюдо свежей зеленью. Минтай в сливках под овощами подается горячим и отлично сочетается с картофельным пюре или рисом.

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