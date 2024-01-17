Салат с руколой, семгой, фетой и апельсином: рецепт полезного и витаминного блюда
Слегка соленая рыба и солоноватый сыр фета в салате, не требуют добавления соли в чистом виде, а легкая кислинка от сока лимона в сочетании с апельсином — это просто взрыв вкусов.
Салат с руколой, семгой, апельсином и сыром фета является идеальным сочетанием вкуса. Он прекрасно подойдет для легкого обеда или ужина, а также станет отличным дополнением к праздничному столу, сообщает "Просто рецепты".
Ингредиенты:
- рукола — 100 г;
- семга (лучше слабосоленая) — 150 г;
- апельсин — 1 штука;
- сыр фета — 100 г;
- оливковое масло — 3 столовые ложки;
- лимонный сок — 1 столовая ложка;
- мед — 1 чайная ложка;
- соль, черный молотый перец — по вкусу;
- кедровые орешки (по желанию) — для украшения.
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Приготовление:
Шаг 1. Руколу тщательно промойте и обсушите.
Шаг 2. Семгу нарежьте тонкими ломтиками.
Шаг 3. Апельсин очистите от кожуры и белой пленки, нарежьте дольками или кружочками.
Шаг 4. Сыр фета нарежьте кубиками или разомните вилкой.
Шаг 5. В небольшой миске смешайте оливковое масло, лимонный сок и мед. Добавьте соль и перец по вкусу.
Шаг 6. На большом блюде выложите руколу, сверху распределите семгу, апельсин и сыр фета.
Шаг 7. Полейте салат приготовленной заправкой.
Шаг 8. По желанию украсьте салат кедровыми орешками.
Салат с руколой, семгой, апельсином и сыром фета готов к подаче. Это блюдо не только порадует вас своим неповторимым вкусом, но и станет украшением вашего стола.
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