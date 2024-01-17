Невозможно устоять: секреты идеального тарта с грушей и камамбером
Это легкий и быстрый пирог. Всего полчаса — и ароматное чудо готово к подаче. Приготовьте и почувствуйте истинный вкус Франции.
Открытый пирог с грушей и сыром камамбер – это кулинарная жемчужина французской кухни. Уникальное сочетание хрустящего слоеного теста, сладкой груши и нежного сыра камамбер делает его вкус очень ярким и насыщенным. А тимьян, мед и грецкие орехи добавляют пикантные нотки этому восхитительному тарту. Рецептом этого французского пирога поделился сайт "ЯБ Поїла".
Ингредиенты:
- тесто слоеное бездрожжевое – 300 г;
- груша – 1 шт;
- сыр камамбер – 180 г;
- грецкие орехи – 20 г;
- яйцо куриное – 1 шт;
- сушеный тимьян – 1 щепотка;
- мед – 1 ст. л.
Читайте также:
Рецепт лимонного пирога Бри из сериала "Отчаянные домохозяйки"
Пикантный тарт с луком и сыром: вкусная классика французской кухни
Красивый яблочный тарт без хлопот: просто нарежьте яблоки и сложите их стопками
Приготовление
Шаг 1
Выберите сочную и сладкую грушу. Разрежьте ее пополам, удалите семена и нарежьте тонкими ломтиками.
Шаг 2
Грецкие орехи измельчите не слишком мелко.
Шаг 3
Нарежьте сыр камамбер тонкими длинными ломтиками.
Шаг 4
Используйте готовое слоеное тесто или приготовьте самостоятельно. Раскатайте его на пергаменте, слегка посыпанном мукой, до средней толщины. На тесте сделайте надрезы по кругу, не доходя до краев.
Шаг 5
Чередуйте слои груш и камамбера на тесте.
Шаг 6
Посыпьте тарт тимьяном.
Шаг 7
Добавьте измельченные грецкие орехи.
Шаг 8
Смажьте края тарта взбитым яйцом.
Шаг 9
Выпекайте в духовке, разогретой до 200 градусов, в течение 20-30 минут, пока пирог не подрумянится.
Шаг 10
Готовый пирог полейте медом.
Тарт с грушей и камамбером идеально подходит как для праздничного, так и для повседневного стола. Подавайте его горячим и наслаждайтесь каждым кусочком!
Читайте также:
Идеально к чаю: рецепт малинового тарта
Тарт с апельсиновым кремом: как приготовить вкусное лакомство