Салат с курицей, сыром, ананасом и чесноком: очень вкусно и сытно

Салат с куриным мясом и ананасами обладает ярким и неповторимым вкусом. Он никого не оставит равнодушным. Это — беспроигрышное сочетание вкусов.

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Салат с курицей, сыром, ананасом и чесноком — это вкусное и сытное блюдо, которое подойдет как для повседневного обеда, так и для праздничного стола. Сочетание сладкого ананаса, ароматного чеснока и нежной курицы создает неповторимый вкус, пишет 1000.menu.

Ингредиенты:

куриное филе — 300 г;

консервированный ананас — 200 г;

твердый сыр — 100 г;

чеснок — 2-3 зубчика;

майонез — для заправки;

соль, перец — по вкусу;

зелень для украшения.

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Приготовление:

Шаг 1. Куриное филе отварите в подсоленной воде до готовности, затем нарежьте мелкими кубиками.

Шаг 2. Ананас нарежьте небольшими кусочками.

Шаг 3. Твердый сыр натрите на крупной терке.

Шаг 4. Чеснок измельчите или пропустите через пресс.

Шаг 5. В салатнице смешайте курицу, ананас, сыр и чеснок. Приправьте солью и перцем по вкусу.

Шаг 6. Заправьте салат майонезом и тщательно перемешайте.

Шаг 7. Перед подачей украсьте салат свежей зеленью.

Этот салат с курицей, сыром, ананасом и чесноком будет отличным выбором для тех, кто ищет что-то новое и оригинальное.

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