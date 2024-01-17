Как стать супергероем на кухне: приготовьте легендарный венгерский паприкаш (видео)
Традиционный венгерский паприкаш, который готовят из говядины и паприки, перевернет ваше представление о вкусном мясе. Это блюдо готовится очень легко и станет одним из ваших фаворитов этой зимой.
Паприкаш из говядины — это классическое блюдо венгерской кухни. Основа его – соус из паприки, придающий блюду яркий цвет и утонченный вкус, а медленное тушение делает мясо невероятно мягким и сочным. Подавайте его с картофельным пюре или макаронами, чтобы создать идеальный ужин для холодных вечеров. Рецептом традиционного паприкаша из говядины поделился канал "SMACHNO Простые Рецепты".
Ингредиенты:
- мясо (говядина) — 500 г;
- репчатый лук — 1 шт;
- чеснок — 2 зубчика;
- порошок сладкой паприки — 1 столовая ложка (с небольшой горкой);
- пшеничная мука — 1 столовая ложка;
- сметана — 2 столовые ложки;
- подсолнечное рафинированное масло — 3-4 столовые ложки;
- вода — 150 мл;
- соль, черный молотый перец — по вкусу.
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Приготовление
Шаг 1
Порежьте репчатый лук кубиками. Измельчите чеснок.
Шаг 2
На сковороде с толстым дном или в сотейнике разогрейте подсолнечное масло. Обжарьте порезанный лук до прозрачности, около 3-4 минут, помешивая.
Шаг 3
Добавьте измельченный чеснок и порошок сладкой паприки. Жарьте 1 минуту, постоянно помешивая.
Шаг 4
Добавьте пшеничную муку. Жарьте 1 минуту, постоянно помешивая.
Шаг 5
Добавьте нарезанное мясо. Жарьте 4-5 минут, постоянно и тщательно помешивая.
Шаг 6
Добавьте воду. Перемешайте. Посолите, поперчите по вкусу. Доведите до кипения.
Шаг 7
Накройте сковороду крышкой, убавьте огонь до минимального и тушите мясо 45 минут до мягкости.
Шаг 8
Добавьте сметану, перемешайте и тушите еще 1-2 минуты.
Паприкаш из говядины готов. Подавайте с картофельным пюре, макаронами или кашей.
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