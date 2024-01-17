Заливной пирог с яйцом и зеленым луком: ароматная выпечка из самых доступных продуктов

Заливной пирог можно подать на завтрак, перекус и даже на ужин. Его легко приготовить, когда ждете гостей или родные требуют вкусную выпечку.

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Заливной пирог с яйцом и зеленым луком — это простое и в то же время изысканное блюдо, отлично подходящее как для семейного ужина, так и для праздничного стола. Нежная и вкусная начинка в сочетании с ароматным тестом делают этот пирог особенно привлекательным, пишет 1000.menu.

Ингредиенты:

мука пшеничная — 2 стакана;

кефир — 1 стакан;

яйца куриные — 4 штуки;

зеленый лук — 1 пучок;

растительное масло — 3 столовые ложки;

разрыхлитель теста — 1 чайная ложка;

соль — по вкусу.

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Приготовление:

Шаг 1. В глубокой миске смешайте муку с разрыхлителем и солью.

Шаг 2. Добавьте в миску молоко или кефир, растительное масло и одно яйцо. Тщательно перемешайте до получения однородного теста.

Шаг 3. Зеленый лук мелко нарежьте.

Шаг 4. Отварите оставшиеся три яйца, остудите, очистите и мелко нарежьте.

Шаг 5. Смешайте в отдельной миске нарезанный лук и яйца.

Шаг 6. Выложите половину теста в смазанную маслом форму для выпекания.

Шаг 7. Равномерно распределите поверх теста начинку из яиц и лука.

Шаг 8. Затем покройте начинку оставшимся тестом.

Шаг 9. Выпекайте пирог в предварительно разогретой до 180°C духовке в течение 30-40 минут до золотистой корочки.

Заливной пирог с яйцом и зеленым луком подается горячим или теплым.

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