Филолог рассказал, как на украинском сказать "по щелчку пальцев" (видео)

Когда мы хотим описать мгновенное действие, можно использовать несколько вариантов. Это зависит от ситуации речи.

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Известный языковед Александр Авраменко ответил, как правильно перевести на украинский фразу "по щелчку пальцев". Об этом филолог рассказал во время своего экспресс-урока.

Когда мы хотим сказать о мгновенном действии, можем использовать несколько вариантов. Это зависит от ситуации речи:

на раз два;

раз два і кінець;

раз два і готово.

Когда действие происходит не только мгновенно, но и легко, тогда можно обратить внимание на такие народные варианты:

раз плюнути;

як сіркові муху зʼїсти.

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Александр Авраменко

Александр Авраменко — это известный украинский филолог, учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий, который записал ряд уроков, в которых учит украинцев правильно разговаривать, искореняя суржик.

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