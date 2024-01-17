Как драники с квашеной капустой: рецепт популярного лемковского блюда
Фучки — такие себе полуоладьи с квашеной капустой. Это традиционное блюдо лемковской кухни.
Украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко делится рецептом популярного блюда на западе Украины. Фучки легко и быстро готовятся.
ИНГРЕДИЕНТЫ:
- 200 г пшеничной муки;
- 350 г квашеной капусты;
- 400 мл воды или молока;
- 2 ст. л. семян льна;
- 60 мл горячей воды;
- соль по вкусу;
- перец по вкусу;
- ⅓ ч. л. тмина;
- ⅓ ч.л. тимьяна;
- ⅓ ч.л. майорана;
- 4-5 ст. л. растительного масла.
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Для начала берем 2 ст. л. семян льна и заливаем их 60 мл горячей воды. Оставляем настаиваться на 15-20 мин.
В большой миске смешиваем 200 г муки и 400 мл воды, тщательно перемешивая, чтобы не было комочков. После этого добавляем также замоченные и уже остывшие семена льна вместе с жидкостью.
350 г квашеной капусты режем ножом на мелкие кусочки, добавляем в миску с тестом и хорошо мешаем. Добавляем соль и перец по вкусу, а также ⅓ ч. л. тмина, ⅓ ч.л. тимьяна, ⅓ ч.л. майорана (его стоит растереть прямо в ладонях).
На сковородку наливаем 4-5 ст. л. масла и хорошо разогреваем его. С помощью столовой ложки набираем порцию теста и выкладываем на горячую сковороду. Жарим с обеих сторон по 3-4 мин — как драники (до появления румяной корочки). Блюдо следует подавать к столу горячим.
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