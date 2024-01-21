Сочные котлеты из куриного фарша в духовке: вкусный ужин для всей семьи

Вам не придется долго стоять у плиты, как если бы вы решили пожарить котлеты на сковороде. К тому же получаются они более полезными, диетическими.

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Сочные куриные котлеты, приготовленные в духовке, станут отличным дополнением к любому гарниру. Домашние, нежные, вкусные, без жарки! Такие котлеты сделать совсем несложно, пишет "Рецепт".

Ингредиенты:

куриное филе — 500 г;

лук репчатый — 1 штука;

чеснок — 2 зубчика;

белый хлеб или булочка — 1 штука;

молоко — для замачивания хлеба;

зелень (укроп, петрушка) — по вкусу;

соль, перец — по вкусу;

растительное масло — для смазывания противня.

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Приготовление:

Шаг 1. Хлеб замочите в молоке на несколько минут.

Шаг 2. Куриное филе, лук и чеснок пропустите через мясорубку или измельчите в блендере до однородной массы.

Шаг 3. Выжмите хлеб от молока и добавьте к курице. Туда же добавьте мелко нарезанную зелень, соль и перец. Тщательно перемешайте.

Шаг 4. Сформируйте из фарша котлеты и выложите их на смазанный растительным маслом противень.

Шаг 5. Поставьте противень в предварительно разогретую до 180°C духовку и запекайте котлеты в течение 20-25 минут до золотистой корочки.

Шаг 6. Готовые котлеты можно подать с любым гарниром: картофельным пюре, рисом или свежими овощами.

Эти куриные котлеты получаются нежными, сочными и очень вкусными.

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