Сочные котлеты из куриного фарша в духовке: вкусный ужин для всей семьи
Вам не придется долго стоять у плиты, как если бы вы решили пожарить котлеты на сковороде. К тому же получаются они более полезными, диетическими.
Сочные куриные котлеты, приготовленные в духовке, станут отличным дополнением к любому гарниру. Домашние, нежные, вкусные, без жарки! Такие котлеты сделать совсем несложно, пишет "Рецепт".
Ингредиенты:
- куриное филе — 500 г;
- лук репчатый — 1 штука;
- чеснок — 2 зубчика;
- белый хлеб или булочка — 1 штука;
- молоко — для замачивания хлеба;
- зелень (укроп, петрушка) — по вкусу;
- соль, перец — по вкусу;
- растительное масло — для смазывания противня.
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Приготовление:
Шаг 1. Хлеб замочите в молоке на несколько минут.
Шаг 2. Куриное филе, лук и чеснок пропустите через мясорубку или измельчите в блендере до однородной массы.
Шаг 3. Выжмите хлеб от молока и добавьте к курице. Туда же добавьте мелко нарезанную зелень, соль и перец. Тщательно перемешайте.
Шаг 4. Сформируйте из фарша котлеты и выложите их на смазанный растительным маслом противень.
Шаг 5. Поставьте противень в предварительно разогретую до 180°C духовку и запекайте котлеты в течение 20-25 минут до золотистой корочки.
Шаг 6. Готовые котлеты можно подать с любым гарниром: картофельным пюре, рисом или свежими овощами.
Эти куриные котлеты получаются нежными, сочными и очень вкусными.
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