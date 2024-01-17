Не "счастья, здоровья": как не банально и красиво поздравить с праздником (видео)
Наши предки желали достатка и благополучия друг другу в особых формах. Языковед привел несколько примеров.
Украинский филолог Александр Авраменко рассказал, как правильно и аутентично поздравлять с праздниками. Об этом известный популяризатор языка рассказал в одном из своих мини-уроков.
Наши предки, когда желали успеха, здоровья, удачи, говорили:
- З роси і води Вам!
Когда же желали достатка, говорили:
- Хай дім буде повна чаша!
- Нехай радість живе у Вашому серці!
Если поздравления высказываются в письменной форме, то местоимения "Вам", "Вашей" пишем с большой буквы (если пожелания касаются одного человека).
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Александр Авраменко — это украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий, который записал ряд уроков, в которых учит украинцев правильно разговаривать, искореняя суржик.
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