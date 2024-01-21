Поджарка из говядины с подливкой: рецепт сытного и очень аппетитного блюда

Подавайте поджарку из говядины с подливкой, украсив свежей зеленью. Это блюдо отлично сочетается с картофельным пюре, кашами или свежими овощами.

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Поджарка из говядины с подливкой — это сытное и ароматное блюдо, идеально подходящее для семейного обеда или ужина. Благодаря сочной говядине и пикантной подливке, поджарка станет настоящим украшением стола, сообщает Оbozrevatel.

Ингредиенты:

говядина (любая часть без костей) — 500 г;

лук репчатый — 1 штука;

морковь — 1 штука;

томатная паста — 2 столовые ложки;

мука — 1 столовая ложка;

бульон или вода — 2 стакана;

лавровый лист — 1 штука;

растительное масло — для жарки;

соль, перец — по вкусу;

зелень для украшения.

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Приготовление:

Шаг 1. Говядину нарежьте небольшими порционными кусками.

Шаг 2. На сковороде разогрейте масло и обжарьте мясо до золотистой корочки со всех сторон. Переложите мясо в глубокую кастрюлю.

Шаг 3. В той же сковороде обжарьте мелко нарезанный лук и тертую морковь до мягкости.

Шаг 4. Добавьте к овощам муку, хорошо перемешайте и жарьте еще 1-2 минуты.

Шаг 5. Влейте томатную пасту, перемешайте и жарьте еще пару минут.

Шаг 6. Переложите овощную смесь в кастрюлю к мясу.

Шаг 7. Залейте содержимое кастрюли бульоном или водой, добавьте лавровый лист, соль и перец по вкусу.

Шаг 8. Тушите под закрытой крышкой на медленном огне до готовности мяса, около 1-1,5 часов.

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