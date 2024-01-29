Салат с курицей, маслинами, твердым сыром и авокадо: пошаговый рецепт

Салат с куриным мясом и овощами идеально подойдет для тех, кто ищет вкусные и одновременно полезные варианты питания.

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Салат с курицей, маслинами, твердым сыром и авокадо — это идеальное сочетание вкуса и пользы. Этот салат отличается не только своей питательностью, но и прекрасным внешним видом, делая его отличным выбором как для повседневного обеда, так и для праздничного стола, пишет Salatik.

Ингредиенты:

куриное филе — 300 г;

маслины без косточек — 100 г;

твердый сыр — 100 г;

спелый авокадо — 1 штука;

свежие огурцы — 1 штука;

лимонный сок — 2 столовые ложки;

оливковое масло — 3 столовые ложки;

соль, черный молотый перец — по вкусу;

зелень (петрушка, укроп) — для декорирования.

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Приготовление:

Шаг 1. Куриное филе отварите до готовности, остудите и нарежьте на небольшие кусочки.

Шаг 2. Маслины нарежьте кольцами или полукольцами.

Шаг 3. Твердый сыр натрите на крупной терке.

Шаг 4. Авокадо очистите от кожуры и косточки, нарежьте мякоть на кубики и сбрызните лимонным соком, чтобы предотвратить потемнение.

Шаг 5. Свежий огурец нарежьте тонкими ломтиками или кубиками.

Шаг 6. В салатнице смешайте курицу, маслины, сыр, авокадо и огурцы.

Шаг 7. Заправьте салат оливковым маслом, добавьте соль и перец по вкусу. Аккуратно перемешайте.

Шаг 8. Перед подачей украсьте салат свежей зеленью.

Этот салат можно подавать как самостоятельное блюдо или как легкий гарнир к мясным блюдам.

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