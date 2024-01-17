Закуска из рыбных консервов: быстрый рецепт вкусного блюда

Для приготовления закуски можно взять любую рыбную консерву. При подаче блюдо посыпьте мелко порубленной зеленью.

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Закуска из рыбных консервов – неплохой вариант разнообразить не только праздничный стол, но и повседневное меню, добавив в него что-то новенькое. Помидор в сочетании с морковью, яблоком и консервами из рыбы дает очень интересный вкус, поэтому такое блюдо никого не оставит равнодушным. Рекомендуем приготовить его по рецепту из кулинарного блога "Рецепты каждый день".

Закуска из рыбных консервов

Ингредиенты:

любые рыбные консервы по вкусу (сайра, сардина, тунец, горбуша) — 1 банка;

сырая морковь – 1 шт;

кислое яблоко – 1 шт;

репчатый лук – 1 шт;

зелень – по вкусу;

соль и перец – по вкусу;

майонез – 70 гр;

помидор – 3 шт.

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Способ приготовления:

Морковь почистить, помыть, натереть на мелкой или средней терке. Яблоко очистить от кожуры, натереть на крупной терке.

С консервы слить масло, рыбу очистить от костей и размять вилкой.

В глубокой миске смешать консервы, яблоко, морковь, лук, рубленную зелень, посолить, поперчить, заправить майонезом, перемешать.

Помидоры нарезать не очень тонко на колечки. Выложить на блюдо. Можно под низ положить листья салата.

Сверху на каждое колечко помидора выложить рыбную массу и украсить зеленью.

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