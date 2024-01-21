Лайфхаки с микроволновкой, которые облегчают жизнь: 9 полезных вариантов
Микроволновая печь — это универсальный помощник на кухне, который способен не только экономить ваше время, но и облегчать многие кулинарные процессы.
Микроволновая печь является неотъемлемым атрибутом современной кухни. Но кроме разогрева еды и приготовления попкорна, она способна на многое другое, сообщает Ivona.
Несколько лайфхаков с микроволновкой, которые значительно упростят вашу кулинарную жизнь:
1. Облегчение очистки цитрусовых.
Чтобы легче выжать сок из лимона или апельсина, положите их на 10-20 секунд в микроволновку. Тепло поможет размягчить плоды, делая их более сочными.
2. Восстановление черствого хлеба.
Оберните черствый хлеб влажным полотенцем и поместите в микроволновку на 20 секунд. Влага и тепло вернут хлебу свежесть.
3. Приготовление картофеля "в мундире".
Проколите картофель вилкой, оберните в бумажное полотенце и микроволнуйте в течение 5 минут для быстрого и удобного приготовления.
4. Очистить помидоры от кожицы.
Чтобы бланшировать помидоры, прогрейте их в микроволновке на высокой мощности 30 секунд. Затем охладите около 2-3 минут и очистите от кожуры.
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5. Сушка зелени и специй.
Разложите зелень или специи на бумажном полотенце и поместите в микроволновку на 1-2 минуты для быстрой сушки.
6. Восстановление меда.
Если мед засахарился, разогрейте его в микроволновке в течение нескольких секунд для восстановления консистенции.
7. Быстрое приготовление кукурузы.
Поместите кукурузу в початках в микроволновку на несколько минут для быстрого приготовления вкусной и сочной кукурузы.
8. Запечь свеклу.
Свекла в полиэтиленовом пакете запекается в микроволновке всего за 15 минут. Еще 5 минут на охлаждение и у вас готов отличный корнеплод для салатов, соусов, вторых блюд.
9. Обработка лука, чтобы не было слез
Отрежьте хвостик и основание у целой луковице, после чего отправьте ее в микроволновку. Трудно сказать, что именно с ней там происходит, но нрав овоща станет исключительно добрым и мягким, так что плакать не придется.
Эти лайфхаки помогут вам использовать микроволновку на полную мощность и сделать вашу кулинарную жизнь проще и приятнее.
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