Пышный омлет с молоком в духовке: вкусно, как в детском саду
Омлет получается очень нежным и воздушным, а благодаря приготовлению в духовке, он не пригорает и равномерно пропекается.
Пышный омлет с молоком в духовке — это невероятно воздушное и вкусное блюдо, идеальное для сытного завтрака или легкого ужина. Готовится он достаточно просто и не требует особых кулинарных навыков, пишет Bene-Gusto.
Ингредиенты:
- яйца куриные — 4 штуки;
- молоко — 1/2 стакана;
- сливочное масло — 1 столовая ложка;
- соль, перец — по вкусу;
- зелень (укроп, петрушка) — для украшения.
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Приготовление:
Шаг 1. Разогрейте духовку до 180°C.
Шаг 2. В глубокой миске взбейте яйца вместе с молоком до образования пены. Добавьте соль и перец по вкусу.
Шаг 3. Сливочное масло растопите в жаропрочной сковороде или форме для запекания.
Шаг 4. Аккуратно вылейте яичную смесь в форму с растопленным маслом.
Шаг 5. Поместите форму в предварительно разогретую духовку и выпекайте омлет в течение 15-20 минут, пока он не поднимется и не станет золотистым.
Шаг 6. Готовый омлет аккуратно выложите на тарелку и украсьте свежей зеленью.
Подавайте пышный омлет горячим. Это блюдо отлично сочетается со свежими овощами или легким салатом.
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