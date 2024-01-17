Куриный рулет с творогом: как приготовить новое блюдо из привычных продуктов
Такой рулет может быть как самостоятельным блюдом, так и подаваться с гарниром. Лучше всего его дополнит картофельное пюре.
Рулет из куриного филе с творогом – сытное и полезное блюдо. Его можно приготовить на обед, ужин, праздничный стол или в качестве перекуса. Много времени это не займет, а блокнот с кулинарными рецептами пополнится еще одной записью. Как приготовить такой рулет, рассказали в блоге "Рецепты каждый день".
Рулет из куриного филе с творогом
Ингредиенты:
- филе куриное – 500 гр;
- творог – 120 гр;
- твердый сыр – 50 гр;
- чеснок – 2 зубчика;
- майонез (сметана) – 1 ст. л;
- масло подсолнечное – 2 ст. л;
- зелень;
- специи (кинза, паприка, куркума);
- соль – по вкусу
Читайте также:
Что приготовить из куриного филе. Рецепт отбивных с сыром и орехами
Идеальное куриное филе с сыром и помидорами за 20 минут: рецепт очень вкусного ужина
Фаршированная куриная грудка с беконом в духовке: рецепт праздничного блюда
Способ приготовления:
Чеснок и зелень измельчить, смешать с творогом, натертым на мелкой терке сыром и майонезом, добавить специи.
Куриное филе помыть, просушить бумажным полотенцем, разрезать на две части, отбить, посолить с двух сторон. На кусочки филе выложить начинку и завернуть рулетики. Закрепить рулет ниткой или зубочистками.
Выложить рулетики на разогретую сковороду и обжарить на подсолнечном масле с разных сторон на большом огне до образования золотистой корочки. Затем запечь их в духовке при температуре 220 градусов в течение 25 минут.
Читайте также:
Рулет из куриного филе с болгарским перцем и омлетом: рецепт праздничной закуски
Быстрый рецепт ленивых отбивных из куриного филе