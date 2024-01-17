В Дубае строят самую высокую в мире жилую башню с часами

В Дубае намерены возвести еще одно впечатляющее строение. Башня Этернитас будет выше лондонского Биг-Бена и ее украсят часы элитного бренда.

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Башня Этернитас (Aeternitas Tower), которая скоро украсит Дубай, станет самой высокой жилой башней с часами в мире. Ее высота составит — 450 метров. Это более чем в четыре раза превышает высоту лондонского Биг-Бена. Об этом пишет CNN.

Башня Aeternitas Tower будет соперничать с Королевской часовой башней в Мекке, Саудовская Аравия. Строить ее будет дубайский застройщик London Gate и швейцарский производитель роскошных часов Franck Muller.

Застройщик приобрел земельный участок в районе Дубай Марина, где уже было начало незавершенной 106-этажной постройки и решил дополнить здание часами.

"Мы считаем, что часы будут видны на расстоянии шести километров из-за огромной высоты здания", — сказал Том Хилл, координатор по связям со СМИ, добавив, что циферблат часов будет огромным — 40 метров в высоту и 30 метров в ширину.

"Мы хотели сделать что-то новое, чего раньше не делали в Дубае", — сказал Хилл.

Башня с часами Aeternitas Tower - презентация Фото: London Gate

Башня Franck Muller Aeternitas Tower в Дубае, созданная в сотрудничестве с застройщиком London Gate, станет самой высокой жилой башней с часами в мире. Она будет возвышаться над соседними небоскребами в районе Дубай Марина и заменит "Марину 101" как второе по высоте здание города.

В башне будет 649 квартир, включая квартиры с одной и тремя спальнями, а также виллы и дуплексы-особняки.

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Благодаря уборке номеров, услугам консьержа, а также круглосуточному парковщику и носильщику жители получат доступ к услугам и удобствам, подобным гостиничным, но с уединением и домашним комфортом.

Также в башне будет собственный госпиталь, тренажерный зал, площадки для игры в теннис, спа, студии йоги и бассейн, а также кинотеатр, музыкальный зал и библиотека.

Башня с часами Aeternitas Tower - бассейн Фото: London Gate

Название башни на латыни означает "вечность" и вдохновлено коллекцией часов Franck Muller Aeternitas — одной из самых сложных моделей бренда с "вечным календарем", — пояснил Эрол Балиян, управляющий директор Franck Muller на Ближнем Востоке и в Африке.

Швейцарский часовой производитель рассматривает свой шаг в сфере недвижимости как шаг, который поможет создать памятник, который "отражает инновации, мастерство и вневременную элегантность бренда".

Башня с часами Aeternitas Tower Фото: London Gate

Башня Aeternitas является частью растущей тенденции в Дубае. Элитная недвижимость в Эмирате переживает бум, а популярность фирменных резиденций, созданных в результате сотрудничества дизайнерских брендов и застройщиков, растет.

Башня с часами Aeternitas Tower

По состоянию на октябрь 2023 года в городе насчитывался 51 завершенный проект, и к 2030 году эта цифра, как ожидается, удвоится, по данным Savills Research , при этом такие бренды, как дом моды Karl Lagerfeld , производитель автомобилей Mercedes-Benz и владельцы отелей 25Hours, анонсируют жилые проекты.

Поскольку рынок быстро развивается, недвижимость в Дубае часто продается на стадии строительства, и покупатели годами ждут своей покупки. По словам Хилла, именно здесь фирменные резиденции обеспечивают дополнительный уровень безопасности, особенно для иностранных покупателей.

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