Как часто нужно стирать джинсы: советы экспертов

Джинсы кажутся вечной одеждой, которая требует минимального ухода. И зачастую стирают их, только когда на штанинах появляются пятна, видные невооруженным глазом.

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Джинсы – это та одежда, которую мы стираем крайне редко. Ведь это, как не крути, рабочая одежда, и джинсы шьются из плотной грубой ткани, которая требует минимального ухода. И зачастую любители джинсов забывают, что их тоже нужно стирать. Хоть иногда. Как часто, пишет BHG.

Как и в случае с большинством процедур уборки, у каждого есть свой набор правил, от которых он редко отклоняется. Но несмотря на то, что вы думаете, что это лучшая практика, на самом деле существует ответ на вопрос, как часто вам следует стирать джинсы, предоставленный экспертами по чистке.

Мэри Гальярди, эксперт по уборке и Дженнифер Ахони, главный научный сотрудник P&G по уходу за тканями, поделились своим профессиональным мнением о том, как нужно ухаживать за джинсами.

Как часто следует стирать джинсы?

Ответ на вопрос, как часто стирать джинсы, не однозначен. Это зависит от нескольких факторов, основанных на ваших личных предпочтениях и образе жизни. Вот что следует учитывать.

В зависимости от того, насколько вам нравится цвет и посадка джинсов, Гальярди предлагает стирать джинсы после того, как вы их уже поносили пару раз. Это поможет сохранить цвет ткани. И не забывайте, стирайте джинсы наизнанку и в прохладной воде.

Чтобы добиться небольшого выцветания или осветления, постирайте их не выворачивая и в теплой воде.

Как ухаживать за джинсами Фото: Getty Images

Ахони говорит, что джинсы могут быть грязнее внутри, чем снаружи, так что стоит их стирать после того, как вы их надевали хотя бы три раза, чтобы предотвратить накопление запахов. Если вы сильно потеете, то постирайте джинсы, а если пролили что-то на колени, то постарайтесь вытереть пролитое, пока это не превратилось в пятно.

По словам Ахони, хотя бактерии могут присутствовать в нестиранных джинсах, это не единственное, что вызывает запах на одежде. Она утверждает, что в течение одного дня средний взрослый человек производит 1 литр пота, 10 граммов соли, 40 граммов кожного сала и 10 граммов или 2 миллиарда клеток кожи. Все это остается на внутренней стороне ваших джинсов, так что не забывайте регулярно забрасывать их в стиральную машинку. Но есть и альтернатива.

"Стирка джинсов после каждой носки может привести к более быстрому выцветанию и износу. Если вы хотите сохранить свежий, только что купленный вид, при необходимости рекомендуется выбирать точечную чистку и просто проветривать джинсы, когда это необходимо", — рекомендуют эксперты.

"На темных джинсах грязь незаметна, из-за неровной поверхности саржевого переплетения ткани, но она взаимодействует с красителем на ткани, способствуя выцветанию. Так что стирайте джинсы до того, как грязь успеет накопиться", — говорит Гальярди.

Как ухаживать за джинсами Фото: Getty

Гальярди советует вывернуть джинсы наизнанку, чтобы добиться максимального сохранения цвета, закрыть молнию или застегнуть ширинку и постирать их в обычном режиме в холодной воде. Она советует использовать хорошее моющее средство и при желании использовать красящую добавку. Стирайте вместе с другими темными вещами, чтобы избежать проблем с переносом красителя. Повесьте джинсы сушиться на воздухе, а не кладите их в сушилку.

Если вы хотите, чтобы ваши джинсы посветлели, повысьте температуру воды для стирки и высушите их в стиральной машине, это приведет к выцветанию. Также стирайте джинсы не выворачивая.

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Ахони советует всегда читать этикетку по уходу за тканью, если есть какие-либо конкретные инструкции по стирке. Если вас беспокоит, что джинсы станут абразивными для деликатных вещей, стирайте джинсовую ткань отдельно. Чтобы свести к минимуму усадку, вы также можете стирать джинсы в деликатном режиме. Если вы хотите защитить джинсы повреждений, используйте кондиционер для ткани.

Ручная стирка

Некоторые джинсы необходимо стирать вручную . В этом случае Ахони советует наполнить ванну или раковину прохладной или теплой водой и добавить моющее средство. Положите джинсы, поболтайте их в воде и замочите на полчаса. Затем слейте грязную воду, оставив джинсы в чистой воде еще на 5–10 минут. Потрите руками, чтобы избавиться от грязи и моющего средства. Выжмите джинсы и сушите, как указано на этикетке.

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