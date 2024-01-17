Как приготовить настоящую итальянскую лазанью дома — простой рецепт

Лазанья — известное итальянское блюдо, которое успешно прижилось в других странах мира. Фактически это слои теста соединенные с мясной начинкой и залитые соусом. Готовится оно быстро и легко. А главное получается вкусно и очень сытно.

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Если вы еще не пробовали лазанью, то попробуйте приготовить ее по рецепту кулинарного блогера Алекса Миля. В основе начинки — куриное мясо, сочетается все это с листами теста и соусом Бешамель. Для приготовления лазаньи вам придется потратить всего 1 час 10 минут, однако этим блюдом вы спокойно накормите семьей, или даже угостите гостей.

Ингредиенты

400 граммов вареного куриного филе;

100 граммов лука;

50 граммов зеленого лука;

140 граммов сладкого перца;

3 зубчика чеснока;

масло для жарки;

400 граммов помидорного пюре;

соль, перец, паприка, орегано, 2-3 листа лаврушки.

Для соуса

400 миллилитров молока;

2 столовые ложки муки;

25 граммов сливочного масла;

соль, перец, мускат;

4-6 листов для лазаньи;

80 граммов твердого сыра или моцареллы.

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Фото: Instagram

Способ приготовления

Шаг 1

Берем сковородку, добавляем масло и ставим на огонь разогреваться.

Шаг 2

Лук очищаем от кожуры и мелко нарезаем. Отправляем жариться.

Шаг 3

Сладкий перец моем, очищаем, режем мелкими кусочками и добавляем к луку. Готовим 5 минут периодически помешивая.

Шаг 4

Предварительно нам нужно приготовить куриное филе. После нарезать его произвольными кусочками и добавить к луку и перцу.

Шаг 5

Также к зажарке добавляем помидорное пюре, специи — соль, перец, паприку, орегано. Перемешиваем, вбрасываем 2-3 листа лаврушки, и тушим на малом огне в течение 15 минут.

Шаг 6

Готовим соус Бешамель. Нагреваем кастрюлю в ней растапливаем масло.

Шаг 7

В растопленное масло добавляем 2 ложки муки и венчиком тщательно вымешиваем.

Шаг 8

Добавляем молоко и готовим постоянно перемешивая венчиком до загустения. Не забудьте добавить специи — соль, перец, и обязательно мускат.

Шаг 9

Формируем лазанью — на дно выкладываем мясной слой, далее слой соуса бешамель и 2-3 листа для лазаньи сверху. Повторяем, пока не заполним форму. Верхний слой листов полейте тоже бешамелем.

Шаг 10

Сверху присыпаем тертым сыром, накрываем фольгой и отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 25 минут. После снимите фольгу и готовьте еще 15 минут. Приятного аппетита.

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