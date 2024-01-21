Чем заменить стиральный порошок: экологичные способы стирки

Альтернативы стиральному порошку не только безвредные, но и могут быть более экономичными и безопасными для людей с чувствительной кожей.

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В нашем стремлении к более экологичному и здоровому образу жизни, мы часто ищем альтернативы традиционным средствам бытовой химии, включая стиральный порошок. Некоторые из этих альтернатив могут быть найдены прямо у вас дома и не только эффективны для стирки, но и безопасны для окружающей среды, сообщает Ivona.

Чем можно заменить стиральный порошок

1. Сода и уксус.

Эффективность: сода и уксус — отличные натуральные очистители. Сода мягко оттирает загрязнения, а уксус действует как естественный ополаскиватель, который также помогает устранить неприятные запахи.

Использование: добавьте полстакана пищевой соды в стиральную машину вместе с бельем и используйте уксус в отделении для ополаскивателя.

2. Каштаны и орехи сапиндуса.

Натуральное мыло: каштаны и орехи сапиндуса (или мыльные орехи) содержат сапонины, которые при стирке образуют пену и нежно очищают ткани.

Применение: несколько орехов или измельченных каштанов поместите в мешочек для стирки и замочите в горячей воде на несколько часов перед стиркой.

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3. Жидкое мыло или мыльные орешки.

Альтернативный моющий агент: жидкое мыло или экстракт мыльных орешков можно использовать вместо стирального порошка.

Дозировка: используйте небольшое количество жидкого мыла или экстракта, так как они обладают высокой концентрацией.

4. Цитрусовые экстракты.

Натуральное отбеливание: цитрусовые экстракты не только помогают устранить жир и грязь, но и придают белью свежий аромат.

Способ использования: добавьте несколько капель экстракта лимона или апельсина в стиральную машину для придания свежести белью.

5. Домашние стиральные средства.

Самостоятельное приготовление: вы можете сделать стиральный порошок в домашних условиях, смешав соду, буру и натертое на терке твердое мыло.

Пропорции: смешайте эти ингредиенты в равных пропорциях и используйте как обычный стиральный порошок.

Применяя эти методы, вы не только заботитесь о чистоте вашего белья, но и вносите свой вклад в защиту окружающей среды.

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