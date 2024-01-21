Что еще можно заморозить в формочках, кроме воды: неожиданные решения
В лотках для льда можно приготовить не только обычный лед, а, например, фруктовый, йогуртовый или травяной. Экспериментируйте и открывайте новые способы использования простых предметов для улучшения вашего кулинарного опыта.
Формочки для льда обычно ассоциируются исключительно с заморозкой воды. Однако их применение может быть гораздо шире. От создания ароматных кубиков для напитков до заморозки продуктов – вот несколько творческих и практических способов использования формочек для льда, сообщает Ivona.
1. Замороженные травы и масло.
Идея: замораживайте свежие травы (укроп, петрушка, базилик) в оливковом масле или расплавленном сливочном масле.
Применение: используйте для приготовления соусов, супов или как ароматизатор при жарке.
2. Замороженные соки и смузи.
Креативный подход: замораживайте соки, смузи или пюре из фруктов и ягод.
Использование: отличный способ освежить напитки или быстро приготовить охлажденный десерт.
3. Кубики бульона.
Полезный лайфхак: заморозьте домашний или готовый бульон.
Приготовление блюд: идеально для быстрого добавления в супы, соусы или рагу.
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4. Кофейные кубики.
Для любителей кофе: замораживайте остывший кофе.
Применение: добавляйте в молоко или коктейли для приготовления айс-латте или фраппучино.
5. Замороженные фруктовые и ягодные смеси.
Витаминный запас: замораживайте смесь измельченных фруктов и ягод.
Идея: используйте для приготовления быстрых десертов, смузи или как дополнение к йогурту.
6. Йогуртовые кубики.
Здоровый перекус: замораживайте йогурт с добавлением фруктов или ягод.
Летний десерт: прекрасная основа для освежающих летних десертов.
7. Вино.
Удобство: можно заморозить вино в кубиках льда и использовать его для приготовления различных блюд.
Варианты: можно добавить к вину еще и кусочки цитрусов или ягод и использовать к прохладным напиткам и коктейлям.
Используя эти идеи, вы можете не только сэкономить время на кухне, но и добавить креативности в повседневное приготовление пищи.
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