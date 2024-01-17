Парень из российской деревни стал моделью на показе Prada

Евгений Иванов – родом из деревни Шумиха Свердловской области, где проживает всего 250 человек. Там нет дорог, почты и школы.

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Российский манекенщик Евгений Иванов из деревни Шумиха с населением в 250 человек стал моделью на показе легендарного итальянского бренда Prada. Об этом пишет AIF.

Судя по его соцсетям, юноша ранее работал в Москве, потом в Таиланде и Гонконге. Участие в показе Prada – это, несомненно, успех. Фото из деревни, откуда он родом, в его соцсетях нет.

Евгений Иванов на показе Prada Фото: Getty Images

В комментариях бывшая учительница Евгения написала, что он покинул деревню сразу после того, как окончил школу.

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В новой коллекции Prada представили костюмы и куртки-оверсайз, которое дополняли цветные галстуки, эффектные пояса и текстурированные шапочки для плавания.

Показ Prada

Как заявили в описании, вещи из новой коллекции подойдут "бизнесмену, работающему и мыслящему человеку". Всего в коллекции было представлено 50 образов. Иванов появился на подиуме один раз.

Шумиха, старинное село в Горноуральском городском округе Свердловской области России было основано еще в первой половине XVIII века, но сегодня там живут лишь около 250 человек.

Деревня Шумиха Свердловской области Фото: Настоящее Время

Интересно, но эта деревня состоит буквально из одной улицы. Там даже нет дороги на кладбище, так что умерших возят на тракторе. Единственное место работы – это ферма, где зарплата составляет около 10 тысяч рублей.

Деревня Шумиха Свердловской области Фото: Настоящее Время

В деревне нет никаких удобств, почты, фельдшерского пункта и школы. Также она не газифицирована.

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