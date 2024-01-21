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Почему нельзя повторно кипятить воду для приготовления чая или кофе: может быть опасной

чайник, пар, кипячение
Фото: furnishhome | Иллюстративное фото

Чтобы напитки были вкусными и безопасными, избегайте повторного кипячения воды. Помимо улучшения качества ваших напитков, это поможет снизить риск накопления вредных минералов и химических веществ.

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Многие из нас привыкли повторно кипятить воду для приготовления чая или кофе, не задумываясь о возможных последствиях. Однако, как показывают исследования, повторное кипячение воды может влиять на вкус напитка и даже на здоровье, сообщает Wprost.

Почему лучше избегать этой практики

1. Изменение состава воды.

Концентрация минералов: при кипячении часть воды испаряется, а минералы, такие как кальций и магний, остаются. Повторное кипячение увеличивает их концентрацию, что может повлиять на вкус воды.

Риск образования накипи: высокая концентрация минералов приводит к образованию накипи, которая может повредить чайники и кофемашины.

2. Высвобождение вредных веществ.

Химические элементы: в водопроводной воде могут содержаться различные химические вещества, такие как нитраты, арсен и свинец. При повторном кипячении их концентрация может увеличиться до небезопасного уровня.

Влияние на здоровье: постоянное употребление такой воды может отрицательно сказаться на здоровье, особенно уязвимы дети и беременные женщины.

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3. Потеря кислорода и вкусовые качества.

Уменьшение содержания кислорода: при кипячении вода теряет кислород, что делает ее "плоской". Повторный нагрев усиливает этот эффект.

Влияние на вкус напитков: чай и кофе лучше раскрывают свой вкус в свежей, кислородосодержащей воде. Повторно кипяченая вода может сделать напиток менее ароматным.

4. Бактериологические факторы.

Возможное размножение микроорганизмов: в стоячей воде могут размножаться бактерии. Повторное кипячение не всегда уничтожает все микробы, особенно при неполной стерилизации.

Каких правил стоит придерживаться

  1. Каждый раз наливай свежую воду для кипячения.
  2. Когда готовишь напиток в термосе или горячей кружке, сначала положи в емкость ингредиенты, затем залей водой и не закрывай ее сразу же крышкой. Дай хотя бы три минуты горячей жидкости "вдохнуть" кислород.
  3. Не доливай свежую воду в остатки кипяченой.
  4. Перед тем как наливать свежую воду в чайник, дай ей отстояться в эмалированной емкости несколько часов.

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