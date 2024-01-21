Почему нельзя повторно кипятить воду для приготовления чая или кофе: может быть опасной

Чтобы напитки были вкусными и безопасными, избегайте повторного кипячения воды. Помимо улучшения качества ваших напитков, это поможет снизить риск накопления вредных минералов и химических веществ.

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Многие из нас привыкли повторно кипятить воду для приготовления чая или кофе, не задумываясь о возможных последствиях. Однако, как показывают исследования, повторное кипячение воды может влиять на вкус напитка и даже на здоровье, сообщает Wprost.

Почему лучше избегать этой практики

1. Изменение состава воды.

Концентрация минералов: при кипячении часть воды испаряется, а минералы, такие как кальций и магний, остаются. Повторное кипячение увеличивает их концентрацию, что может повлиять на вкус воды.

Риск образования накипи: высокая концентрация минералов приводит к образованию накипи, которая может повредить чайники и кофемашины.

2. Высвобождение вредных веществ.

Химические элементы: в водопроводной воде могут содержаться различные химические вещества, такие как нитраты, арсен и свинец. При повторном кипячении их концентрация может увеличиться до небезопасного уровня.

Влияние на здоровье: постоянное употребление такой воды может отрицательно сказаться на здоровье, особенно уязвимы дети и беременные женщины.

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3. Потеря кислорода и вкусовые качества.

Уменьшение содержания кислорода: при кипячении вода теряет кислород, что делает ее "плоской". Повторный нагрев усиливает этот эффект.

Влияние на вкус напитков: чай и кофе лучше раскрывают свой вкус в свежей, кислородосодержащей воде. Повторно кипяченая вода может сделать напиток менее ароматным.

4. Бактериологические факторы.

Возможное размножение микроорганизмов: в стоячей воде могут размножаться бактерии. Повторное кипячение не всегда уничтожает все микробы, особенно при неполной стерилизации.

Каких правил стоит придерживаться

Каждый раз наливай свежую воду для кипячения. Когда готовишь напиток в термосе или горячей кружке, сначала положи в емкость ингредиенты, затем залей водой и не закрывай ее сразу же крышкой. Дай хотя бы три минуты горячей жидкости "вдохнуть" кислород. Не доливай свежую воду в остатки кипяченой. Перед тем как наливать свежую воду в чайник, дай ей отстояться в эмалированной емкости несколько часов.

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