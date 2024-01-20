Роскошный римский деликатес: сальтимбокка с анчоусами от Марко Черветти

Итальянский шеф-повар раскрыл секрет, как всего за час приготовить мясо, которое буквально тает во рту. Это блюдо – все, что вам нужно для изысканного ужина как в итальянском ресторане.

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Погрузитесь в атмосферу итальянской кухни с этим традиционным римским блюдом. Сальтимбокка в переводе означает "прыгни в рот". И это многое говорит о незабываемом нежном вкусе. Рецептом приготовления сальтимбокки Марко Черветти поделился на своем канале в YouTube.

Обычно блюдо готовят из тонко нарезанной телятины с прошутто и шалфеем, но шеф-повар Марко Черветти предлагает использовать говядину, бекон и анчоусы, что придает сальтимбокке особенный вкус. Простота приготовления и богатый делают это блюдо идеальным выбором для быстрого и вкусного ужина.

Ингредиенты:

говядина – 150 г;

розмарин свежий – 10 г;

свиной подчеревок – 100 г;

масло оливковое – 20 мл;

анчоусы – 30 г;

каперсы – 10 г;

вино белое сухое – 60 мл;

сливки – 100 мл.

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Приготовление

Шаг 1

Нарезаем говядину на слайсы средней толщины.

Шаг 2

На каждый слайс кладем веточку розмарина и сворачиваем в рулет.

Шаг 3

Оборачиваем говядину в свиной подчеревок.

Шаг 4

Кладем рулеты на разогретую сковороду, смазанную оливковым маслом. Жарим до готовности со всех сторон.

Шаг 5

Выкладываем сальтимбокку на тарелку. В сковороду добавляем анчоусы, каперсы и белое вино, тушим соус, пока алкоголь не испарится.

Шаг 6

В сковороду добавляем сливки, тщательно перемешиваем.

Шаг 7

На тарелку выливаем соус из анчоусов, каперсов, вина и сливок, сверху выкладываем сальтимбокку.

Римская сальтимбокка с анчоусами

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