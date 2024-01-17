Действенные методы, которые помогут быстро убрать с одежды запах секонд-хенда

Одежда из секонд-хенда все больше приобретает популярность. Покупать подержанные вещи и давать им вторую жизнь больше не стыдно, а даже экологически стильно. Все чаще там можно увидеть молодежь, которая ищет для себя брендовые вещи, чтобы пополнить свой гардероб. Поэтому поход в секонд-хенд стал вполне нормальным явлением.

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Как известно, все вещи из секонд-хенда проходят термическую и химическую обработку и обладают специфическим запахом, который надолго въедается в ткань. Однако не стоит унывать, есть действенные способы, как избавиться от этого навязчивого, всем известного запаха "секонда". Фокус сделал подборку актуальных и действенных методов, которые способны помочь придать вещам свежий и приятный запах.

Прежде всего вещи из секонд-хенда нужно стирать с порошком и освежителем для тканей. Сначала попробуйте просто постирать вещи с умеренным или сильным стиральным средством. Если это не поможет, добавьте оксид углерода или соды к стиральному порошку.

Раствор уксуса

Попробуйте замочить одежду в растворе уксуса и воды на несколько часов или в течение ночи перед стиркой. Уксус способен нейтрализовать запахи. Для этого следует использовать соотношение 50/50, то есть половина воды и половина уксуса.

Сода и кукурузный крахмал

Посыпьте содой или кукурузным крахмалом на приобретенную одежду в секонд-хенде и оставьте ее на всю ночь. На следующий день вещи необходимо отправить в стиральную машину.

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Полоскание лимоном

Смочите одежду в воде с добавлением сока лимона. Однако с этим способом надо быть осторожным. Не стоит использовать для ярких вещей.

Сода

Засыпьте вещи из секонд-хенда содой и оставьте на несколько часов. Сода способна поглощать запахи. После встряхните соду и отправьте вещи в стиральную машину.

Фото: Pexels

Цитрусовые кожуры

натрите или перебейте блендером кожуру цитрусовых и добавьте в воду. Дайте время настояться и замочите в ней вещи. Цитрусовые помогут поглотить запахи и придать свежий аромат.

Важно, убедитесь, что следуете рекомендациям по стирке на бирке изделия, прежде чем использовать любые из этих методов.

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