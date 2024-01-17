Деруны, но не совсем: как приготовить оладьи из тыквы
Эти вкусные оладьи можно приготовить за считанные минуты. И они идеально подходят к завтраку.
Если любите деруны, то попробуйте приготовить это блюдо, которое очень их напоминает, но только из тыквы. Тыквенные оладьи получаются сочными, сладкими и ярко-оранжевыми. Рецептом поделились на сайте All Recipes.
Такие оладьи идеально подойдут к завтраку и их можно взять с собой на работу, или на пикник.
Тыквенные деруны
Ингредиенты:
- мякоть тыквы – 400 г;
- яйца – 2 шт.;
- мука – 5 ст. л.;
- соль;
- ванильный сахар – 1 ч. л.;
- молотый мускатный орех – 1/3 ч. л.;
- растительное масло для жарки.
Сначала приготовьте тесто. Мякоть тыквы вымойте и натрите на крупной или средней терке. Оставьте на 10 минут, затем осторожно отожмите, чтобы избавиться от лишней жидкости.
Тертую тыкву переложите в большую миску. Яйца слегка взбейте венчиком. Добавьте к тертой тыкве в миску. Всыпьте муку, соль, ванильный сахар и щепотку мускатного ореха. Тщательно перемешайте все ингредиенты.
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В большой сковороде нагрейте небольшое количество масла. Получившееся оранжевое тесто выкладывайте порциями ложкой и жарьте на среднем огне с обеих сторон, пока оладьи не подрумянятся.
Готовые оладьи выкладывайте на бумажные полотенца, чтобы впитался лишний жир.
Подавайте со свежим йогуртом, или взбитыми сливками. А можно приготовить соус из йогурта с мятой, просто добавьте к йогурту мяту, мед и немного лимонной цедры.
Обычную пшеничную муку для оладий можно заменить овсяной или гречневой мукой.
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