18 января 2024 года: Афанасьев день - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя ругаться и желать другим зла. Вьюга и метель в этот день – к поздней весне.

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Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь чтит память Афанасия Великого. В народе его называли Афанасием Ломонисом. В это время уже заканчивался период свадеб.

Что нельзя делать 18 января:

хирургические операции;

переезжать и отмечать новоселье;

крестить мальчиков;

подавать иски в суд;

ходить на свидание.

Народные приметы и поверья:

вьюга и метель – к поздней весне;

оттепель – к плохому урожаю картофеля;

солнце в полдень выглянуло – к ранней весне.

День ангела празднуют:

Александр, Афанасий, Владимир, Дмитрий, Евгений, Емельян, Ефрем, Иларион, Кириак, Кирилл, Ксения, Максим, Мария, Маркиан, Михаил, Николай, Сергей, Феодосия.

Родились сегодня:

1882 год — Алан Александр Милн (ум. 1956), английский писатель, автор "Винни-Пуха";

1955 год — Кевин Костнер, американский актер, обладатель премий "Оскар" (дважды), "Золотой глобус" и др. наград;

1962 год — Тамара Гвердцители, эстрадная певица, пианистка, композитор, народная артистка Грузии;

1986 год — Валентина Семеренко, украинская биатлонистка, олимпийская чемпионка (2014), чемпионка мира (2015) и Европы;

1986 год — Вита Семеренко, украинская биатлонистка, чемпионка Олимпийских игр (2014) и Европы, сестра-близнец Валентины.

А также в этот день:

1778 год — английский мореплаватель Джеймс Кук открыл Гавайские острова и назвал их Сандвичевы острова;

2012 год — Википедия на одни сутки закрыла доступ к своему англоязычному сайту в знак протеста против обсуждаемого в США законопроекта о борьбе с интернет-пиратством.