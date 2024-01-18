18 января 2024 года: Афанасьев день - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя ругаться и желать другим зла. Вьюга и метель в этот день – к поздней весне.
Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь чтит память Афанасия Великого. В народе его называли Афанасием Ломонисом. В это время уже заканчивался период свадеб.
Что нельзя делать 18 января:
- хирургические операции;
- переезжать и отмечать новоселье;
- крестить мальчиков;
- подавать иски в суд;
- ходить на свидание.
Народные приметы и поверья:
- вьюга и метель – к поздней весне;
- оттепель – к плохому урожаю картофеля;
- солнце в полдень выглянуло – к ранней весне.
День ангела празднуют:
Александр, Афанасий, Владимир, Дмитрий, Евгений, Емельян, Ефрем, Иларион, Кириак, Кирилл, Ксения, Максим, Мария, Маркиан, Михаил, Николай, Сергей, Феодосия.
Родились сегодня:
1882 год — Алан Александр Милн (ум. 1956), английский писатель, автор "Винни-Пуха";
1955 год — Кевин Костнер, американский актер, обладатель премий "Оскар" (дважды), "Золотой глобус" и др. наград;
1962 год — Тамара Гвердцители, эстрадная певица, пианистка, композитор, народная артистка Грузии;
1986 год — Валентина Семеренко, украинская биатлонистка, олимпийская чемпионка (2014), чемпионка мира (2015) и Европы;
1986 год — Вита Семеренко, украинская биатлонистка, чемпионка Олимпийских игр (2014) и Европы, сестра-близнец Валентины.
А также в этот день:
1778 год — английский мореплаватель Джеймс Кук открыл Гавайские острова и назвал их Сандвичевы острова;
2012 год — Википедия на одни сутки закрыла доступ к своему англоязычному сайту в знак протеста против обсуждаемого в США законопроекта о борьбе с интернет-пиратством.