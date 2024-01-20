Невероятно вкусный лагман с курицей: восточная сказка на вашем столе

Вы можете взять для приготовления лагмана любые доступные овощи, которые вы любите. А если нет времени на раскатку домашней лапши — подойдут и обычные крупные макароны.

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Лагман — популярное блюдо среднеазиатской кухни. Готовится лагман с домашней лапшой и курицей в наваристом бульоне с овощами, которые есть у вас под рукой. Поэтому рецепт лагмана может отличаться по сезону. Рецептом этого вкусного блюда поделился сайт Shef Donna.

Вы можете добавить в лагман картошку, кабачки, баклажаны, болгарский перец, брокколи, цветную или брюссельскую капусту, помидоры, лук и морковь. Все овощи для лагмана режутся крупными кусками.

Самый вкусный лагман, конечно же, получается с домашней лапшой, но если нет времени на замес и раскатку теста, возьмите любые другие крупные макароны. На приготовление лагмана по этому рецепту вам потребуется около часа.

Ингредиенты:

курица – 700 г;

картофель – 3 шт.;

баклажан – 1 шт.;

морковь – 1 шт.;

луковица – 1 шт.;

помидоры мелкие – 5-6 шт.;

чеснок – 1 головка;

перец чили – 2 шт.;

кинза – пучок;

приправы и специи для бульона.

Для лапши:

куриное яйцо – 1 шт.;

пшеничная мука – 120 г;

вода – 1 ст. л.

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Приготовление

Шаг 1

Смешайте яйцо, воду и муку и замесите тесто для лапши. Оставьте тесто на столе "отдохнуть", накрыв миской или пленкой. Затем раскатайте тесто тонким пластом, сверните в рулон и нарежьте на широкую лапшу.

Шаг 2

Порежьте курицу на куски и положите в кастрюлю. Добавьте зелень целым пучком, черный перец, лавровый лист и соль. После закипания удалите пену и варите в течение 45 минут.

Шаг 3

Когда курица будет готова, выложите ее в миску, а бульон процедите.

Шаг 4

В кастрюлю положите крупно нарезанные картофель, помидоры, баклажаны и морковь, а также целые зубчики чеснока, стручки чили и лук.

Шаг 5

Залейте овощи горячим бульоном и доведите до кипения. Варите на медленном огне 25 минут.

Шаг 6

За 5 минут до готовности положите в суп домашнюю лапшу.

Шаг 7

Приправьте суп специями по вкусу и мелко порезанной кинзой.

Шаг 8

Разложите куски курицы по тарелкам, добавьте бульон с овощами и подавайте лагман горячим. Приятного аппетита!

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