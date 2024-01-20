Невероятно вкусный лагман с курицей: восточная сказка на вашем столе
Вы можете взять для приготовления лагмана любые доступные овощи, которые вы любите. А если нет времени на раскатку домашней лапши — подойдут и обычные крупные макароны.
Лагман — популярное блюдо среднеазиатской кухни. Готовится лагман с домашней лапшой и курицей в наваристом бульоне с овощами, которые есть у вас под рукой. Поэтому рецепт лагмана может отличаться по сезону. Рецептом этого вкусного блюда поделился сайт Shef Donna.
Вы можете добавить в лагман картошку, кабачки, баклажаны, болгарский перец, брокколи, цветную или брюссельскую капусту, помидоры, лук и морковь. Все овощи для лагмана режутся крупными кусками.
Самый вкусный лагман, конечно же, получается с домашней лапшой, но если нет времени на замес и раскатку теста, возьмите любые другие крупные макароны. На приготовление лагмана по этому рецепту вам потребуется около часа.
Ингредиенты:
- курица – 700 г;
- картофель – 3 шт.;
- баклажан – 1 шт.;
- морковь – 1 шт.;
- луковица – 1 шт.;
- помидоры мелкие – 5-6 шт.;
- чеснок – 1 головка;
- перец чили – 2 шт.;
- кинза – пучок;
- приправы и специи для бульона.
Для лапши:
- куриное яйцо – 1 шт.;
- пшеничная мука – 120 г;
- вода – 1 ст. л.
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Приготовление
Шаг 1
Смешайте яйцо, воду и муку и замесите тесто для лапши. Оставьте тесто на столе "отдохнуть", накрыв миской или пленкой. Затем раскатайте тесто тонким пластом, сверните в рулон и нарежьте на широкую лапшу.
Шаг 2
Порежьте курицу на куски и положите в кастрюлю. Добавьте зелень целым пучком, черный перец, лавровый лист и соль. После закипания удалите пену и варите в течение 45 минут.
Шаг 3
Когда курица будет готова, выложите ее в миску, а бульон процедите.
Шаг 4
В кастрюлю положите крупно нарезанные картофель, помидоры, баклажаны и морковь, а также целые зубчики чеснока, стручки чили и лук.
Шаг 5
Залейте овощи горячим бульоном и доведите до кипения. Варите на медленном огне 25 минут.
Шаг 6
За 5 минут до готовности положите в суп домашнюю лапшу.
Шаг 7
Приправьте суп специями по вкусу и мелко порезанной кинзой.
Шаг 8
Разложите куски курицы по тарелкам, добавьте бульон с овощами и подавайте лагман горячим. Приятного аппетита!
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