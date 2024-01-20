Рубленый бифштекс с яйцом: блюдо, которое должен попробовать каждый

Для качественного бифштекса нужна хорошая мягкая вырезка, в идеале – телячья, и широкий острый нож, чтобы порубить мясо. Фарш, пропущенный через мясорубку, превратит бифштекс в обычную банальную котлету.

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Бифштекс – одно из самых известных мясных блюд. Готовят его из говяжьей вырезки, цельной, рубленой или отбитой. Фактически, бифштекс – это подвид стейка, а рубленный бифштекс стал прототипом котлеты. О том, как правильно приготовить классический рубленый бифштекс, рассказал сайт Papi Gutto.

Как и у стейка, у этого блюда есть разные степени прожарки:

полностью непрожаренное, extra rare – сырое но не холодное мясо, прогретое до 49°C, такой бифштекс называют татарским;

с кровью, rare – непрожаренное мясо с красным соком, прогревается до 55°C;

слабой прожарки, medium rare – непрожаренное мясо с розовым соком, прогревается до 60°C;

средней прожарки, medium – мясо со светло-розовым соком, прогревается до 65°C;

почти прожаренное, medium well – мясо с прозрачным соком, прогревается до 69°C;

полностью прожаренное, well done – мясо почти без сока, прогревается до 71—100°C;

сильно прожаренное, too well done, overcooked – мясо совсем без сока, прогревается до температуры свыше 100 °C.

Ингредиенты

сливочное масло – 30 г;

куриные яйца – 1 шт.;

лук – 100 г;

соль, черный молотый перец, сухой чеснок – по вкусу;

говядина – 300 г.

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Приготовление

Шаг 1

Говяжью вырезку нарежьте мелкими кубиками. Затем острым широким ножом порубите мясо как можно мельче.

Шаг 2

Добавьте по вкусу соль и специи, хорошо вымесите фарш.

Шаг 3

Переложите фарш в плотный полиэтиленовый пакет и отбейте мясо, ударив пакетом об стол хотя бы 10-15 раз. Рассчитывайте силу удара, чтобы пакет не порвался. Так мясо станет более пластичным и мягким.

Шаг 4

Уберите мясо в пакете в холодильник примерно на полчаса, чтобы оно "отдохнуло".

Шаг 5

Лук очистите и нарежьте кольцами. Растопите на сковороде сливочное масло и обжарьте лук на слабом огне до мягкости.

Шаг 6

Выложите лук на порционную тарелку сделав подушку для бифштекса.

Шаг 7

На ту же сковороду разбейте аккуратно яйца, чтобы не повредить желток. Для красивой подачи можно использовать специальные формы для яичницы. Готовьте яйца на минимальном огне до полной готовности белка. Желток должен остаться жидким.

Шаг 8

Смажьте руки растительным маслом и сформуйте бифштекс в форме шайбы.

Шаг 9

Разогрейте сковороду, можно использовать гриль. Смажьте сковороду маслом, выложите на нее бифштексы на расстоянии друг от друга и обжаривайте на среднем огне до появления румяной корочки с каждой стороны. Если хотите получить бифштекс с кровью, увеличьте огонь, если вам больше нравится хорошо прожаренное мясо уменьшите нагрев и готовьте под крышкой. На спешите переворачивать бифштекс, чтобы поджаренная корочка хорошо схватилась.

Шаг 10

Для мяса средней прожарки понадобится примерно по 3-4 минуты на обжарку с каждой стороны и еще 5-7 минут готовки под крышкой на слабом огне.

Шаг 11

На луковую подушку выложите готовый бифштекс, сверху на него яичницу-глазунью. Подавайте бифштекс с картофельным пюре и салатом из свежих овощей и зелени.

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