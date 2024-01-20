Невероятный пляцок с яблоками: откройте для себя вкус западноукраинского десерта

Такой яблочный десерт получается сочным и мягким. Большое преимущество этого пляцка в том, что его можно готовить круглый год.

Related video

Пляцок с яблоками – очень вкусная выпечка, характерная для западноукраинской кухни. В этом десерте яблочного крема значительно больше, чем теста. Это делает его восхитительным и супернежным. Рецепт порекомендовал кулинарный портал "Файні рецепти".

Ингредиенты

Тесто:

яйца куриные – 3 шт;

сахар – 1 ст;

маргарин – 180 г;

мука пшеничная – 3,5 ст.л;

разрыхлитель – 2 ч.л.

Крем:

сахар – 1 ст;

сметана густая – 200 г;

масло сливочное размягченное – 150 г;

яблоки – 1,5 кг.

Декор:

печенье песочное –100 г;

сахар – 0,5 ст;

яблоки – 2 шт.

Читайте также:

Классическая панна-котта: как приготовить нежный итальянский десерт

Быстрый десерт всего из 3 ингредиентов: простой рецепт приготовления

Лучший десерт на выходные: простой рецепт шоколадной бабки

Приготовление

Шаг 1

Взбейте яйца с сахаром, добавьте маргарин комнатной температуры и просейте муку вместе с разрыхлителем. Замесите тесто и поделите его на три части.

Шаг 2

Застелите противень пекарской бумагой или силиконовым ковриком и подпылите слегка мукой. Раскатайте одну порцию теста толщиной примерно 5 мм и выложите на лист.

Шаг 3

Выпекайте корж в духовке, разогретой до 250 градусов примерно 10-15 минут, пока он не станет золотистого цвета. Таким образом испеките еще два коржа.

Шаг 4

Очистите яблоки от кожуры, удалите у них сердцевину и нарежьте кусочками. В сотейник с нарезанными яблоками насыпьте сахар и проварите их до тех пор, пока они не станут мягкими.

Шаг 5

Пюрируйте яблоки с помощью блендера и дайте им остыть. Добавьте в яблочное пюре сметану и сливочное масло, взбейте крем миксером.

Шаг 6

Намажьте коржи толстым слоем крема. На верх пляцка также выложите крем и посыпьте его измельченным в крошку печеньем.

Шаг 7

Пляцок должен пропитаться кремом при комнатной температуре не менее 5 часов. За это время коржи, пропитавшись кремом, станут мягче и вырастут в объеме.

Шаг 8

Поделите пляцок на порционные кусочки и украсьте их на свой вкус. Это можно сделать:

фруктовым мармеладом,

рублеными орешками,

молотой корицей.

Некоторые хозяйки предпочитают складывать этот пляцок иначе:

Песочный корж. Яблочный крем. Песочная крошка.

И хотя на то, чтобы испечь пляцок потребуется определенное время, поверьте, он того стоит. Приятного аппетита!

Читайте также:

Творожный десерт с сухофруктами и орехами: вкусно и красиво

Яблочный пирог "Три стакана": невероятно простой десерт без замеса теста

Как приготовить "Вау" десерт из 4 ингредиентов — пошаговый рецепт приготовления