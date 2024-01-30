Куриные грудки с кешью и рисовой лапшой: рецепт сытного ужина
Курица с лапшой не только вкусное, но и достаточно легкое блюдо. Арахисовое масло придает особенный восточный аромат, а кешью добавляет приятную хрусткость.
Куриные грудки с лапшой и орешками кешью — отличный выбор для быстрого, но изысканного ужина. Сочные мясо, ароматное арахисовое масло и легкая рисовая лапша создают превосходное сочетание вкусов, сообщает Taste of Home.
Ингредиенты:
- куриные грудки — 2 штуки;
- кешью — 1/2 стакана;
- арахисовое масло — 2 столовые ложки;
- рисовая лапша — 200 г;
- соевый соус — 3 столовые ложки;
- чеснок — 2 зубчика;
- имбирь свежий — 2 см корня;
- мед — 1 столовая ложка;
- лимонный сок — 2 столовые ложки;
- соль, перец — по вкусу;
- зеленый лук и кинза — для украшения.
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Приготовление:
Шаг 1. Куриные грудки нарежьте на небольшие кусочки. Подготовьте маринад, смешав соевый соус, измельченный чеснок, тертый имбирь, мед и лимонный сок. Замаринуйте курицу на 20-30 минут.
Шаг 2. Рисовую лапшу залейте кипятком и оставьте на 5-7 минут, затем слейте воду и обдайте лапшу холодной водой.
Шаг 3. На сухой сковороде обжарьте кешью до золотистого цвета и отложите в сторону.
Шаг 4. На сковороде разогрейте арахисовое масло и обжарьте курицу до готовности. Приправьте солью и перцем по вкусу.
Шаг 5. Добавьте рисовую лапшу к курице, перемешайте и прогрейте все вместе в течение нескольких минут.
Шаг 6. Перед подачей добавьте обжаренное кешью и перемешайте.
Шаг 7. Украсьте блюдо нарезанным зеленым луком и кинзой.
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