Вы захотите готовить его снова и снова: нежнейший польский торт Карпатка
Свое название торт получил благодаря своему внешнему виду – его рельеф напоминает Карпатские горы.
Воздушный сливочный десерт не оставит равнодушным никого. Крем получается очень нежным и по вкусу похож на пломбир, и дополняет сливочный аромат заварного теста. Рецептом потрясающего десерта поделился женский портал Ivona.
Ингредиенты
Тесто:
- вода – 100 мл;
- молоко – 100 мл;
- мука – 140 г;
- яйца – 6 шт;
- масло сливочное – 280 г;
- соль – 0,5 ч. л;
- хлопья миндальные – 15 г;
- молоко – 600 мл;
- сахар – 150 г;
- ванилин – 2 г;
- крахмал – 60 г.
Крем:
- молоко – 600 мл;
- сахар – 150 г;
- крахмал – 60 г;
- яйца – 2 шт;
- ванилин – 2 г;
- масло сливочное – 200 г.
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Приготовление
Шаг 1
Налейте молоко в сотейник, добавьте в него сливочное масло, воду и соль и прогрейте до кипения. Всыпьте просеянную муку в кипящую молочную смесь и заварите тесто пост, перемешивая его на огне до однородного состояния. Переложить тесто в емкость и оставьте остывать.
Шаг 2
Добавьте в тесто яйцами и месите его до однородности. Разделите тесто пополам.
Шаг 3
Распределите половину теста по пекарской форме, не выравнивая его – оно должно быть с неровностями. Посыпьте корж миндальными хлопьями и выпекайте его в духовке, разогретой до 200⁰С примерно 25-30 минут. Точно так же испеките второй корж, только не посыпайте его хлопьями. Не доставайте коржи из формы ,пока они не остынут.
Шаг 4
Приготовьте крем. Закипятите в сотейнике молоко. В отдельной емкости яйца, сахар и ваниль перемешайте венчиком до однородного состояния. Добавьте крахмал, очень тщательно все перемешайте и влейте оставшееся молоко.
Шаг 5
Половину кипяченого молока добавьте к яичной массе и перемешайте. Сотейник с остальным молоком поставьте на огонь, медленно перелейте в него яично-молочную смесь и варите крем до загустения, постоянно помешивая. Остудите крем, накрыв его пищевой пленкой в контакт.
Шаг 6
Взбейте миксером масло до пышности, понемногу смешайте с кремом.
Шаг 7
Собирайте торт в форме для выпечки, укрыв борта формы пищевой пленкой. Положите корж без миндальных хлопьев, сверху выложите весь крем и накройте его вторым коржом.
Шаг 8
Дайте десерту настояться в холодильнике не менее 3 часов.
Приятного аппетита!
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