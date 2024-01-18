Вы захотите готовить его снова и снова: нежнейший польский торт Карпатка

Свое название торт получил благодаря своему внешнему виду – его рельеф напоминает Карпатские горы.

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Воздушный сливочный десерт не оставит равнодушным никого. Крем получается очень нежным и по вкусу похож на пломбир, и дополняет сливочный аромат заварного теста. Рецептом потрясающего десерта поделился женский портал Ivona.

Ингредиенты

Тесто:

вода – 100 мл;

молоко – 100 мл;

мука – 140 г;

яйца – 6 шт;

масло сливочное – 280 г;

соль – 0,5 ч. л;

хлопья миндальные – 15 г;

молоко – 600 мл;

сахар – 150 г;

ванилин – 2 г;

крахмал – 60 г.

Крем:

молоко – 600 мл;

сахар – 150 г;

крахмал – 60 г;

яйца – 2 шт;

ванилин – 2 г;

масло сливочное – 200 г.

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Приготовление

Шаг 1

Налейте молоко в сотейник, добавьте в него сливочное масло, воду и соль и прогрейте до кипения. Всыпьте просеянную муку в кипящую молочную смесь и заварите тесто пост, перемешивая его на огне до однородного состояния. Переложить тесто в емкость и оставьте остывать.

Шаг 2

Добавьте в тесто яйцами и месите его до однородности. Разделите тесто пополам.

Шаг 3

Распределите половину теста по пекарской форме, не выравнивая его – оно должно быть с неровностями. Посыпьте корж миндальными хлопьями и выпекайте его в духовке, разогретой до 200⁰С примерно 25-30 минут. Точно так же испеките второй корж, только не посыпайте его хлопьями. Не доставайте коржи из формы ,пока они не остынут.

Шаг 4

Приготовьте крем. Закипятите в сотейнике молоко. В отдельной емкости яйца, сахар и ваниль перемешайте венчиком до однородного состояния. Добавьте крахмал, очень тщательно все перемешайте и влейте оставшееся молоко.

Шаг 5

Половину кипяченого молока добавьте к яичной массе и перемешайте. Сотейник с остальным молоком поставьте на огонь, медленно перелейте в него яично-молочную смесь и варите крем до загустения, постоянно помешивая. Остудите крем, накрыв его пищевой пленкой в контакт.

Шаг 6

Взбейте миксером масло до пышности, понемногу смешайте с кремом.

Шаг 7

Собирайте торт в форме для выпечки, укрыв борта формы пищевой пленкой. Положите корж без миндальных хлопьев, сверху выложите весь крем и накройте его вторым коржом.

Шаг 8

Дайте десерту настояться в холодильнике не менее 3 часов.

Приятного аппетита!

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