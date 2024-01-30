Запеченная свиная вырезка с черносливом в духовке: рецепт праздничного блюда
На праздничный стол хочется приготовить оригинальное мясо. Попробуйте запечь свинину с черносливом. Это не новая комбинация, но многие редко готовят такой вариант. Главное, выбрать вкусный чернослив.
Запеченная свинина с черносливом — это блюдо, которое отлично подходит для праздничного стола. Сочетание мяса со сладкими нотками чернослива придает блюду изысканный вкус и аромат, пишет Useti.
Ингредиенты:
- свиная вырезка — 1 кг;
- чернослив без косточек — 200 г;
- чеснок — 4 зубчика;
- розмарин — 1 веточка;
- оливковое масло — 2 столовые ложки;
- красное сухое вино — 200 мл;
- соль, черный молотый перец — по вкусу;
- вода — 100 мл.
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Приготовление:
Шаг 1. Вымойте и обсушите свиную вырезку. Натрите ее солью и перцем.
Шаг 2. На сковороде с разогретым оливковым маслом обжарьте мясо со всех сторон до золотистой корочки.
Шаг 3. Переложите мясо в форму для запекания. Вокруг мяса равномерно распределите чернослив.
Шаг 4. В сковороде, где обжаривалось мясо, добавьте измельченный чеснок и розмарин, обжарьте недолго. Затем влейте красное вино, доведите до кипения и тушите несколько минут.
Шаг 5. Добавьте воду к соусу, перемешайте и вылейте его на мясо и чернослив.
Шаг 6. Запекайте мясо в предварительно разогретой до 180°C духовке около 60 минут. Периодически поливайте мясо выделившимся соком.
Шаг 7. Готовую свинину выньте из духовки, дайте ей "отдохнуть" 10 минут перед подачей.
Это блюдо можно подавать как в горячем, так и в холодном виде. Сочная свинина с нежным вкусом чернослива станет настоящим украшением вашего стола.
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