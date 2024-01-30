Как растянуть одежду из хлопка и шерсти после стирки: полезные лайфхаки

Порой, доставая вещи из стиральной машинки, можно столкнуться с проблемой – любимая одежда стала на пару размеров меньше. Не стоит огорчаться или садиться на жесткую диету, чтобы соответствовать размерам.

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Одежда из хлопка и шерсти часто подвержена усадке после стирки, что может стать большим разочарованием. Но не спешите расставаться с любимыми вещами! Существуют эффективные способы вернуть им первоначальный размер и форму, сообщает Ivona.

Растягивание хлопковых изделий

1. Простая вода и кондиционер для ткани.

Наполните ванну или большую миску теплой водой и добавьте немного кондиционера для ткани. Поместите хлопковую одежду в воду и оставьте на 10-15 минут. Аккуратно выньте вещь и аккуратно растяните до желаемого размера. Не выкручивайте!

2. Использование полотенца.

После замачивания положите одежду на большое полотенце. Аккуратно растяните и расправьте одежду на полотенце, придавая ей нужную форму. Позвольте одежде высохнуть естественным образом.

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Растягивание шерстяных изделий

1. Холодная вода и шампунь.

Замочите шерстяное изделие в холодной воде с добавлением шампуня. Оставьте на 20-30 минут, затем аккуратно выньте, стараясь не деформировать ткань. Растяните изделие до нужного размера, осторожно расправляя его на ровной поверхности.

2. Использование сушилки.

Поместите шерстяное изделие в сушилку, выбрав режим "воздух" или самый низкий нагрев. Каждые 5-10 минут проверяйте одежду и аккуратно растягивайте вручную.

Общие советы:

избегайте горячей воды, так как она может еще больше усадить ткань, особенно шерсть;

не растягивайте ткань слишком резко, чтобы не повредить волокна;

после растягивания позвольте одежде высохнуть в горизонтальном положении, избегая прямых солнечных лучей и нагревательных приборов.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете вернуть одежду из хлопка и шерсти к первоначальному виду, сохраняя ее качество и форму.

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