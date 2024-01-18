Классический салат с зеленым луком и яйцом: освежающий вкус лета
Салат можно подавать как самостоятельное блюдо или в качестве легкого гарнира. Приготовить такое блюдо очень легко.
Простой и свежий салат с огурцом, зеленым луком, яйцом и сметаной идеально подходит как для повседневного ужина, так и для особых случаев. Нежный и легкий вкус этого блюда делает его превосходным выбором для любого стола, пишет 1000.menu.
Ингредиенты:
- огурцы свежие — 2 штуки;
- зеленый лук — 1 пучок;
- яйца куриные вареные — 3 штуки;
- сметана — 100 г;
- соль и черный молотый перец — по вкусу;
- укроп или петрушка для декорирования.
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Приготовление:
Шаг 1. Огурцы хорошо вымойте и нарежьте тонкими кружочками или полосками.
Шаг 2. Зеленый лук тщательно вымойте и мелко нарежьте.
Шаг 3. Яйца отварите вкрутую, охладите, затем нарежьте кубиками или ломтиками.
Шаг 4. В миске смешайте огурцы, зеленый лук и яйца. Посолите и поперчите по вкусу.
Шаг 5. Добавьте сметану и аккуратно перемешайте салат, чтобы ингредиенты равномерно покрылись заправкой.
Шаг 6. Перед подачей украсьте салат свежей зеленью укропа или петрушки.
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