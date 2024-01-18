Сливочный тосканский куриный суп: рецепт итальянской кухни

Суп с нежным куриным мясом, макаронами и шпинатом обладает изумительным ароматом. А чеснок, зелень, пассерованный лук и вяленые помидоры придают бульону особый вкус.

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Сливочный тосканский куриной суп — это богатый и ароматный суп, который идеально подходит для холодных дней. Он сочетает в себе нежное куриное мясо, ароматные овощи и сливки, создавая невероятно сытное блюдо, сообщает Taste of Home.

Ингредиенты:

куриное филе — 300 г;

картофель — 2 штуки;

морковь — 1 штука;

лук — 1 головка;

чеснок — 2 зубчика;

куриной бульон — 1 литр;

сливки — 200 мл;

шпинат — 100 г;

оливковое масло — 2 столовые ложки;

соль, черный перец — по вкусу;

мускатный орех — щепотка.

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Приготовление:

Шаг 1. Нарежьте куриное филе на небольшие кусочки. Картофель и морковь очистите и нарежьте кубиками. Лук и чеснок мелко нашинкуйте.

Шаг 2. В кастрюле на среднем огне разогрейте оливковое масло и обжарьте лук до прозрачности, затем добавьте чеснок.

Шаг 3. Добавьте куриное мясо и жарьте, пока оно не станет золотистым.

Шаг 4. Положите в кастрюлю картофель и морковь, залейте куриной бульоном. Доведите до кипения, затем уменьшите огонь и варите около 20 минут.

Шаг 5. Когда овощи станут мягкими, добавьте сливки и шпинат. Посолите, поперчите и добавьте мускатный орех. Готовьте еще 5 минут.

Шаг 6. Подавайте суп горячим, украсив свежим шпинатом или зеленью.

Этот суп станет отличным выбором для семейного ужина или теплого обеда. Он не только согреет вас, но и порадует своим богатым вкусом и ароматом.

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