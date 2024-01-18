Удаление камней в почке обернулось для американки ампутацией ног и рук (видео)

По дороге из больницы домой Люсинду сопровождали полицейские, чтобы поддержать ее и показать свое уважение. Несмотря на то, что осталась инвалидом, женщина не теряет оптимизма.

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41-летняя Люсинда Маллинз из Уэйнсбурга (Кентукки) в декабре прошлого года перенесла безобидную плановую процедуру по удалению камней из правой почки. Однако стандартная процедура обернулась для жены и матери двоих детей ужасающими последствиями, пишет Daily Mail.

Люсинда была здоровой женщиной, заядлой туристкой и активным членом своей церкви. Она также сертифицированный фельдшер в местной семейной практике Bates, Miller & Sims. Женщина в браке уже 13 лет и вместе с мужем воспитывает сыновей – 12-летнего Тигана и семилетнего Истона.

1 декабря она пошла в больницу, чтобы удалить множественные камни в почках, вторую подобную процедуру, которую она перенесла за последние несколько месяцев. После операции ей установили временный стент, который она удалила, когда вернулась домой, в соответствии с инструкциями врача. Вскоре после этого Люсинда почувствовала головокружение и потеряла сознание.

"Я слышал, как она звала меня. Именно тогда она лежала в ванной, испытывая боль. Она то приходила в сознание, то теряла его", – вспоминает ее муж Райан, менеджер проекта в компании по разметке дорог.

К тому времени, когда Люсинде оказали помощь в больнице Логан в Стэнфорде, ее кровяное давление упало до опасно низкого уровня — 50/31. Выяснилось, что инфицированный камень в почках вызвал у нее септический шок.

"Они сказали, что она была на краю обрыва, и дальше будет еще хуже. Прошла целая неделя, а она не двигалась, не разговаривала, не реагировала", – добавляет мужчина.

Когда Люсинда наконец пришла в сознание, ее перевезли в британскую больницу в Лексингтоне, где подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, аппарату для диализа почек и ЭКМО, устройству, помогающему ее сердцу и легким.

Вскоре ее состояние стабилизировалось настолько, что ее отключили от системы жизнеобеспечения, но врачи сообщили шокирующие новости. Те же аппараты, которые поддерживали жизнь Люсинды, перекачивая кровь из ее конечностей в тело, чтобы повысить ее кровяное давление, фактически обрекли ее руки и ноги.

"Я сказала, стреляйте прямо в меня. Я хочу знать все это. Врач объяснил, что им нужно было сделать, чтобы спасти мою жизнь, что на следующий день мне предстоит операция, чтобы потерять ноги. И я была спокойна. Меня это устраивало. Вокруг меня было только присутствие Бога, которое говорило мне, что все будет хорошо. Я была жива, и мне удалось снова увидеть свою семью и друзей. И если мне пришлось принести эту жертву, вы знаете, меня это устроило. Это был единственный способ спасти мою жизнь, и я никогда не сомневалась в этом. Я просто чувствовала, что Бог избрал меня для того, чтобы это произошло. Он собирался использовать меня по-крупному. Мы еще не закончили нашу историю", – говорит миссис Маллинз.

Люсинда не теряет присутствия духа Фото: Naijagigitv/Х

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Через несколько недель Люсинде предстоит ампутация рук и предплечий.

Хирурги будут стремиться ампутировать руки ниже локтя, чтобы у нее осталось достаточно тканей для остеоинтеграции — передовой реконструктивной операции, при которой протезные имплантаты прикрепляются непосредственно к костям руки или ноги.

Технология обеспечивает прямую обратную связь с костью, поэтому реципиенты имеют гораздо лучший баланс, осанку и функциональность, чем при использовании традиционного протеза.

Неравнодушные люди уже пожертвовали на лечение Люсинды $265 тысяч через аккаунт GoFundMe

"Я знаю, что впереди нас ждут трудные времена. Но осознание того, что я снова смогу увидеть своих детей, иметь поддержку со стороны семьи, дало мне спокойствие, чтобы смириться с этим", – отмечает американка.

После шести недель в больнице и изнурительных ежедневных сеансов реабилитации она научилась "прыгать", растягивать мышцы и сидеть прямо. Она также может использовать свой нос, чтобы пролистывать бесчисленные поддерживающие тексты и сообщения, поступающие со всех уголков США.

Истон всегда рядом, чтобы помочь маме попить через соломинку и аккуратно нанести бальзам для губ, в то время как Тиган катает ее в инвалидной коляске, которой Люсинда в конечном итоге сможет управлять одними лишь движениями головы.

"Истон больше маменькин сынок. Он не оставляет ее одну. Он помогает ее кормить, расчесывает ей волосы, ему приходится спать рядом с ней. Он наверняка пристально за ней следит. У старшего, конечно, было много вопросов, которые есть у всех нас. Но он с этим хорошо справился", – добавляет Райан.

Каждый день в семье начинается с кропотливого двухчасового процесса, во время которого Райан обрабатывает и перевязывает заживающие раны своей жены, чтобы они были чистыми, водонепроницаемыми и защищенными от инфекции.

Райан и Люсинда начали встречаться еще в подростковом возрасте. Они познакомились, катаясь на водных мотоциклах в парке округа Пуласки.

Он ждал около 10 лет, чтобы сделать предложение, потому что "ему нужна была хорошая работа, и он хотел все делать правильно". Тиган родился годом позже.

"Она единственная во всем этом процессе, кто не изменился. Ее вера, ее отношение, ее мировоззрение — все осталось прежним. Она вдохновила многих людей. Я уверен, что страховка не покроет всего, но мы хотим, чтобы у нее было все самое лучшее. Я имею в виду, ей всего 41 год. Я просто не хочу, чтобы что-то сдерживало ее", – сказал супруг.

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