Возвращаемся к корням: как украинцы называли детей в 2023 году (видео)
Языковед заметил, что возвращается мода на древние имена, которые когда-то носили известные украинские деятели. Среди них — Иван, Мария, Андрей.
Украинский филолог Александр Авраменко раскрыл самые популярные имена, которыми называли детей в 2023 году. Об этом языковед рассказал в своем экспресс-уроке.
Женские имена:
- Анастасия;
- Виктория;
- Дарья;
- Ева;
- Злата;
- Екатерина;
- Мирослава;
- Мария;
- София;
- Соломия.
Мужские имена:
- Андрей;
- Богдан;
- Владимир;
- Василий;
- Даниил;
- Иван;
- Матвей;
- Николай;
- Александр;
- Ярослав.
Педагог отметил, что возвращается мода на древние имена, на имена известных украинских деятелей (Анастасия Лисовская (Роксолана), театральный деятель Мария Заньковецкая, митрополит Андрей Шептицкий, писатель Иван Франко).
"Украинцы возвращаются к своим истокам", — отмечает Александр Авраменко.
Читайте также:
Александр Авраменко предложил упражнение для искоренения суржика.
Как необычно назвать ребенка в 2024 году.
Как правильно называть популярный десерт тирамису.
Александр Авраменко — известный педагог, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Известен своими экспресс-уроками, в которых учит людей говорить без ошибок, искореняя суржик. Он также издает книги для подготовки к экзаменам.
Читайте также:
Как правильно говорить о передвижении транспортом.
Как красиво назвать девочку в 2024 году.